كريم زبدة الشيا والفيتامين E الفعال لحرق الدهون بأقصر مدة

تحتوي زبدة الشيا على الكثير من الخصائص التي تساعد على حرق الدهون المتراكمة في مناطق الجسم وخصوصاً البطن. ولهذا يمكن اضافتها إلى الكثير من الوصفات الطبيعية الفعالة للتخسيس ونحت القوام واستعادة الرشاقة. ومنها خلطة زبدة الشيا والفيتامين E التي لا تنسف الدهون فقط بل تشدّ البشرة وتخفي علامات السيلوليت ايضاً.

كريم زبدة الشيا والفيتامين E لتفتيت الدهون



من الممكن الاعتماد على مزايا زبدة الشيا للحصول على قوام رشيق من خلال نسف الدهون المستعصية التي تتراكم في مناطق البطن والخاصرتين. ولهذا ينصح بإضافتها إلى وصفة طبيعية تحتوي على الفيتامين E وزيوت اساسية ومكونات اخرى مفيدة يمكن شراؤها من المتاجر المتخصصة.

المقادير

لا تساعد وصفة كريم زبدة الشيا والفيتامين E على تفتيت الدهون فقط بل تعمل على شد البشرة وازالة علامات السلوليت ايضاً. ويحتاج تحضيرها الى:

65 غ من زبدة الشيا

35 غ من زيت اللبلاب

30 نقطة من زيت السرو الاساسي

20 نقطة من زيت ابرة الراعي الاساسي

8 نقاط من الفيتامين E

عبوة يمكن اغلاقها بإحكام

الخطوات

قبل البدء بتحضير الخلطة يجب الانتباه الى انه لا يمكن استخدام الوصفة في حالات الحمل والمعاناة من مشكلة الربو او الصرع. كما يمنع الاستعانة بها لتنحيف الاطفال.

1 توضع زبدة الشيا في وعاء ويتم الضغط عليها بواسطة شوكة لتذويبها وتحويلها الى كريم ناعم.

2 بعد ذلك يتم خفق الزبدة جيداً لمدة 4 الى 5 دقائق.

3 عندما تصبح الزبدة ناعمة تضاف اليها المكونات الاخرى اي زيت اللبلاب وزيت السرو الاساسي وزيت ابرة الراعي الاساسي مع الفيتامين E.

4 يوضع الخليط في عبوة ويتم إغلاقها بإحكام حيث يمكن حفظها لمدة 6 اشهر.

طريقة الاستخدام

من السهل جداً استخدام هذه الخلطة للتخلص من الدهون الزائدة والحفاظ على الرشاقة. ولهذا ينصح بوضع القليل منها على مناطق تجمع تلك الدهون مثل الكرش ومحيط الخصر. والافضل فعل ذلك قبل الاستحمام مباشرة مع التدليك اللطيف بحركات دائرية. ومع مرور الوقت يمكن ملاحظة التغيير. لكن يجب في موازاة ذلك اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

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خلطة زبدة الشيا وزيت الشمر لنحت الجسم



من اجل الحصول على قوام متناسق وخال من العيوب يمكن ايضاً الاعتماد على هذه الزبدة لتحضير وصفة تحتوي عليها وعلى زيت الشمر الاساسي ومكونات اخرى مثل زيت الغريب فروت الأساسي.

المقادير

60 ملل من زيت العنب الاحمر

80 غ من زبدة الشيا

3 غ من شمع عسل النحل

30 نقطة من زيت الشمر الاساسي

30 نقطة من زيت الغريب فروت الاساسي

15 نقطة من السرو الاساسي

10 نقاط من زيت الفيتامين E

الخطوات

1 تذوب زبدة الشيا مع زيت العنب وشمع العسل في الميكروويف.

2 بعد ان تذوب تماماً تضاف اليها المكونات الاخرى.

3 يخلط المزيج حتى يصبح منسجماً تماماً. يترك ليبرد ويوضع في وعاء محكم الاغلاق.

طريقة الاستخدام

للاستفادة من فعالية خلطة زبدة الشيا وزيت الشمر والفيتامين E من اجل تذويب الدهون يجب تطبيقه على البشرة النظيفة والجافة مع التدليك بحركات دائرية والضغط على اماكن تجمع الدهون وخصوصاً البطن. والافضل فعل ذلك في المساء قبل النوم. ويمكن حفظ الكمية المتبقية من وصفة زبدة الشيا وزيت الشمر لمدة 3 اسابيع في الثلاجة لإعادة استخدامها. ويجب دائماً الانتباه الى ممارسة التمارين وتناول الطعام الصحي.





