تعرفي على أفضل مجموعة من الوصفات الطبيعية للحصول على خدود وردية

إليكِ مجموعة من الوصفات الطبيعية، التي تساعدكِ في الحصول على شفاه وخدود وردية:

1- الشمندر

أُسلقي الشمندر، وبعدها اطحنيه جيدًا ثم أضيفي إليه بضع قطرات من زيت جوز الهند، قبل تمريره على الخدود والشفاه.

2- الزيت والخيار

امزجي ملعقة صغيرة من الشوفان مع ملعقة كبيرة من الخيار المبشور، ونصف ملعقة من زيت الزيتون. وبعد أن تخلطيها جيدًا طبقيها على الوجنتين والشفاه، وإذا أردتِ على وجهكِ بالكامل. إدعكي المزيج على وجهكِ بحركات دائرية قبل غسله بالماء الفاتر.

3- التوت والألوفيرا

أخلطي 4 حبات من التوت مع ملعقة صغيرة من العسل، وملعقة من هلام الصبّار أي الألوفيرا.

اتركي المزيج على شفاهكِ وخدودكِ لـ5 دقائق، ومن ثم اغسليها جيدًا. كرري هذه العملية 3 مرات أسبوعيًّا.

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4- خل التفاح

كل ما تحتاجينه هو خلّ التفاح الطبيعي وقطنة ناعمة. بلّلي القطنة بالخل ومرريها على الخدود والشفاه، وانتظري الخل حتى يجف.

- استخدمي خلّ التفاح على خدودكِ وشفاهكِ مرتين أسبوعيًّا، لكي تحصلي على النتيجة المنتظرة.

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