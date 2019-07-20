شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العدوى الجلدية المقاومة للبنسلين وإزاى بتتنقلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك حالات جلدية غربية تظهر لدى بعض الأشخاص دون معرفة سببها، ومنها عدوى المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للبنسلين (MRSA)، وهى نوع من الجراثيم التى تنتشر على البشرة، وتميل إلى مقاومة العلاج بالمضادات الحيوية.

يمكن أن تؤثر هذه العدوى على أى جزء من الجسم وتعتمد أعراضها على جزء الجسم المصاب، كما تكون شائعة بين الأشخاص الذين كانوا متواجدين فى المستشفيات.

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وتستخدم المضادات الحيوية دائمًا للسيطرة على المكورات العنقودية، لكن بعض السلالات أصبحت مقاومة للبنسلين والميثيسيلين والأوكساسيلين والأموكسيسيلين.

يمكن أن يصاب الشخص بعدوى MRSA عن طريق الاتصال بشخص مصاب أو عن طريق لمس كائن يحتوى على بكتيريا العنقوديات العنقودية، ويعتبر الأشخاص الذين يعملون في مرافق الرعاية الصحية وأولئك الذين يعانون من أجهزة المناعة المعرضة للخطر هم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.