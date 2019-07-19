تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج بالنعناع

المقادير

8 x عدد بطاطس (مقشرة و مقطعة مكعبات)

4 x عدد صدور دجاج مخلية

4 x كوب ماء (او مرقة ساخنة)

3 x معلقة كبيرة عسل نحل

3 x عدد فص ثوم مهروس

2 x معلقة كبيرة دقيق

2 x عدد عصير الليمون

2 x معلقة كبيرة زيت ذرة

2 x معلقة كبيرة نعناع مجفف

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x عدد عيدان كرفس (مقطع حلقات رفيعة)

1 x عدد بصلة (صغيرة مقطعة شرائح)

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

الخطوات

فى حلة على النار هنضيف زيت وهنقلب فيه البصل والثوم والكرفس لحد ما يدبلوا.

هنضيف قطع الدجاج ونقلب كويس.

هنضيف الدقيق ونقلب كويس لحد ما يغطى كل قطع الدجاج.

هنضيف الماء الساخن أو المرقة الساخنة وهنضيف الملح والفلفل.

هنغطى الحلة وهنسيبها على نار هادية لمدة 30 دقيقة،وبعد 15 دقيقة هنضيف البطاطس.

بعد ال 30 دقيقة هنضيف العسل والنعناع.

هنسيبها على النار دقائق قليلة ومع أخر غلوة هنضيف عصير الليمون وتقدم .. بالهنا والشفا.

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