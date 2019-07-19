تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أجنحة الدجاج بالعسل

المقادير

4 x عدد فص ثوم مهروس

1 x كيلو أجنحة دجاج

¼ x كوب عسل نحل

¼ x كوب زيت عباد شمس

¼ x كوب عصير ليمون

¼ x كوب صويا صوص

¼ x كوب مستردة الخطوات

فى وعاء عميق نضع الزيت والعسل والمستردة والصويا صوص وعصير الليمون والثوم ونخلطهم جيدا حتى يتجانسوا.

تغسل الأجنجة جيدا وتجفف ثم نضعها فى تتبيلة المستردة والعسل وتخلط جيدا ثم نغطى الوعاء ونضعة فى الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

على جريل ساخنة جدا على النار نشوى الأجنحة حتى تأخذ لون ذهبى شهى وتنضج ثم تقدم بالهنا والشفا. قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضيرصدور الدجاج بتتبيلة المستردة والعسل طريقة اعداد الفخذة المشوية بالمستردة والخضراوات

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