القاهرة - لايف ستايل المقادير

2 x عود عيدان كرفس (مقطع)

2 x كوب فريك

2 x عدد بصلة

1 x معلقة كبيرة سمن

1 x عدد دجاجة كاملة (متوسطة الحجم)

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبه)

1 x معلقة كبيرة صلصة طماطم

1 x عدد حباية جزر (مقطعة)

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة) الخطوات

تنظف الدجاجة بالماء جيدا . وتسلق مع اضافة الجزر والكرفس والبصلة وملح وفلفل.

ترفع الدجاجة من الماء وتترك حتى تبرد ثم تخلى من العظم وتقطع شرائح.

ينقى الفريك ويغسل.

تحمر البصلة المفرومة فى معلقه السمن حتى يصير لونها ذهبى ثم نضيف الفريك ويقلب مده خمس دقائق.

ثم نضيف الصلصة و 3 كوب من مرق الدجاجة ونغطى الاناء ويترك على نار هادئة حتى يقترب من النضج.

يوضع نصف مقدار الفريك فى طاجن ثم ترص شرائح الدجاج ثم باقى الفريك .

يدخل الطاجن فرن متوسط الحرارة حتى يتم النضج . يقدم ساخنا مع سلطه خضراء . بالهنا والشفا قد يهمك أيضاً :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن دجاج بالفريك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.