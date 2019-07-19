شكرا لقرائتكم خبر عن "ديلى ميل": شركة أمريكية تسحب منتجاتها من الحمص بسبب تلوثه بالبكتيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن شركة حمص أمريكية الشهيرة سحبت 87 نوعا من المتاجر في جميع أنحاء البلاد، وفي الإمارات العربية المتحدة، بسبب مخاوف من تلوث منتجاتها ببكتيريا الليستيريا، فقد قامت الشركة بسحب 87 نوعًا من الحمص من جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة.

سحب منتجات من الاسواق بسبب بكتيريا الليستريا

وأشارت الصحيفة، أنه تم سحب الكميات من الأنواع الــ87 ،التى تم توزيعها فى مايو، ويونيو، بعد اكتشاف آثار بكتيريا في المصنع، موضحة أن الشركة المصنعة، هي واحدة من أكبر الشركات المصنعة للحمص في البلاد، وتنتج مجموعة متنوعة من المزيج للعديد من العلامات التجارية.

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وقالت هيئة الاغذية والأدوية الأمريكية، في استشارتها يوم الأربعاء، أنه لم يتم الابلاغ عن أي مرض، لكن يتم حث العملاء على إرجاع المنتج، أو التخلص منه إذا كان لديهم في المنزل.

وقالت الصحيفة أن معظم الأشخاص الذين يصابون بداء الليستريا ، الناجم عن بكتيريا تدعى الليستيريا، يعانون فقط من أعراض خفيفة، مثل القيء، والإسهال، يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى للعدوى، ارتفاع في درجة الحرارة، والأوجاع، والآلام.

وأضافت الصحيفة، أنه يمكن أن تتطور المضاعفات الأكثر خطورة لدى من يعانون من ضعف أجهزة المناعة، والرضع، والمسنين، والنساء الحوامل، مشيرة إلى أن الليستريا عادة ما توجد في اللبن غير المبستر، والجبن الطري، والأطعمة الجاهزة للأكل، مثل السندوتشات الجاهزة.

وقال التقرير، إن الليستريا، منتشرة على نطاق واسع في البيئة، ويمكن العثورعليها في الأغذية، وفي فضلات العديد من الثدييات، والطيور، والأسماك.