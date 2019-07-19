كيف تستثمر في بيتكوين؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غزت عملة بيتكوين الأسواق العالمية في السنوات الأخيرة وأصبحت هاجسا لكل الراغبين في البحث نوافذ استثمارية جديدة في ظل اهتمام أسواق عالمية كبيرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين في الاعتماد عليها كعملة نقدية تستخدم في الأسواق في بعض المحال التجارية والمطاعم والكافيهات.

الاهتمام الكثيف من قبل الجمهور للاستثمار في عملة بيتكوين جعل شركة World Credit Savings تستقطب أول ماكينة معتمدة للشراء النقدي لبيتكوين في دولة الإمارات التي توجد في الغالريا مول في أبوظبي.

"العين الإخبارية" التقت محمد أمين حياني مدير استراتيجية العملات في الشركة للحديث عن النصائح الاستثمارية لهواة دخول عالم بيتكوين في الأسواق العربية.