كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 يوليو 2019 01:33 مساءً - ينقسم الحمل إلى ثلاثة مراحل رئيسية، وكل مرحلة لها أهميتها ومتطلباتها، ولكن في المرحلة الأخيرة من الحمل يزداد احتياج الحامل إلى السعرات الحرارية- تقريبا ٤٠٠ سعرة حرارية إضافية من احتياجها قبل الحمل- فـ زيادة الوزن عن الحد المسموح به للحامل قد يُسبب خطورة على صحتها وقد تُصاب بسكر الحمل، أو الضغط، وتعسر في الولادة، أو الولادة المبكرة. لذا عندما تصلين لآخر مراحل الحمل عليكِ النظر إلى ما تأكلينه.

التقت "الخليج 365 نت" باختصاصية التغذية العلاجية "الدكتورة فيفيان محمد وهبي" لتقدم لكِ أفضل نظام غذائي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل.

نصائح للمرأة الحامل في أشهرها الأخيرة:

1. تناولي ٧ وجبات خفيفة على مدار الْيَوْمَ لتجنب حرقة المعدة التي تزداد في الفترة الأخيرة من الحمل.

2. تناولي الكثير من الألياف الغنية بالفاكهة والخصار لتجنب حدوث الإمساك والانتفاخ وتجنبي مُسببات الانتفاخ مثل: البقوليات والمشروبات الغازية وبعض الخضار مثل الملفوف والبروكلي والزهرة والبصل.

3. الحرص على تناول غذاء غني بالحديد مثل البروتين الحيواني الدجاج السمك واللحم وتناول الورقيات الخضراء الغنية بفيتامين سي الذي يساعد على امتصاص الحديد.

4. احرصي على تناول الأغذية الغنية بالكالسيوم وفيتامين د مثل: الحليب ومشتاقاته، البيض والتين المجفف، ويُنصح بتناول ٢-٣ أكواب من الحليب قليل الدسم يومياً.

5. تجني الإفراط بتناول الأملاح تفادياً لاحتباس الماء وانتفاخ القدمين.

نظام غذائي متكامل مناسب للمرأة الحامل :

الفطور :

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الاختيار الأول : 2توست مع حبتين بيض مسلوق مع شرائح الطماطم والخيار.

الاختيار الثاني: كوب كورن فليكس مع كوب حليب قليل الدسم.

• سناك ١ ما بين وجبة الفطور والغذاء:

حصتين من الفاكهة مثل (اختيار حبتين من الفاكهة مثل التفاح البرتقال أو الفراولة والموز أو الخوخ) مع ١٤ حبة مكسرات نية.

الغذاء:

١٠ ملاعق طعام أرز أو كوب معكرونة مع ١٢٠ غ دجاج أو لحم أو سمك مع طبق من الخضار المشكلة وطبق من الشوربة وينصح باستخدام زيت الزيتون في السلطة وملعقة من بذر الكتان.

• سناك ٢ما بين الغذاء والعشاء:

كوب من اللبن أو الحليب أو الزبادي القليل الدسم.

حبتين من التين المجفف أو الخوخ أو المشمش.

العشاء:

٢ توست و٦٠ غ عيش مع شريحتين من الجبنة وطبق من السلطة المتنوعة مع كوب زبادي وملعقة من بذور الشيا.

• سناك بعد العشاء:

حصتين من الفاكهة أو طبق سلطة فاكهة، ويُنصح بالإكثار من شرب الماء على الأقل ٨-١٠ أكواب ماء يومياً، كما يُنصح بتجنب شرب الكافيين ويمكن شرب البابونج أو اليانسون كبديل صحي.