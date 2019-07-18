شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انقطاع الطمث ..6 أطعمة لازم تاكليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انقطاع الدورة الشهرية والدخول فى سن اليأس تتعرض المرأة لفقدان العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية فى الجسم وتكون أكثر عرضا للإصابة بالأنيميا وهشاشة العظام وخشونة الركبة، لذلك ينصح السيدات بتناول بعض الأطعمة التى يجب تناولها بعد انقطاع الطمث وحسب ما ذكره موقع everydayhealth فأن أبرز هذه الأطعمة هى:

1:يحرص بالإكثار من تناول الأسماك حيث انها تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والكالسيوم الذى يعمل على تقوية العظام والمفاصل.

2:البروكلى، وهو من أكثر الأطعمة الغنية بالكالسيوم والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم ووقايته من الأمراض.



بروكلى

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3:الاكثار من تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالفيتامينات والتى تمد الجسم بالطاقة والحيوية.

4:ينصح السيدات دائما بتناول البقوليات الغنية بالمعادن والخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجسم.



المكسرات

5:الاكثار من تناول المكسرات، تحتوى على نسبة عالية من الحديد والفيتامينات التى تعمل على نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص الهامة لصحة الجسم.

6:الاهتمام بتناول الأطعمة التى تحتوى الكالسيوم ومنها "الحليب والجبن والزبادى".