شكرا لقرائتكم خبر عن من غير خوف على بشرتك.. طرق طبيعية لعلاج المسام الواسعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المسام الواسعة من المشاكل الشائعة والمزعجة عند السيدات وتؤثر على جمالهن وتزيد من الحفر والتجاعيد فى البشرة، ويكون ذلك نتيجة زيادة الافرازات الدهنية على البشرة، وحسب ما ذكره موقع stylecraze فهناك بعض الطرق الطبيعية التى تعمل على علاج المسام الواسعة وهى:

الصبار

يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص التى تعمل على نضارة وجمال البشرة وغلق المسام الواسعة بها، كما انه يحد من ظهر التجاعيد على البشرة، ويكون ذلك عن طريق تطبيق جل الصبار على البشرة لمدة عشر دقائق ثم غسله بالمياه الفاترة.

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المسام الواسعة

بياض البيض

يعتبر من الطرق الطبيعية التى تعمل على شد البشرة وغلق المسام الواسعة وذلك عن طرق خلط "بياض البيض مع دقيق الشوفان وعصير الليمون وخلط المكونات مع بعض وتطبيق الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة ثم غسله بالمياه الفاترة".

خل التفاح

يحتوى خل التفاح على بعض الخصائص التى تحافظ على صحة البشرة ونضارتها وغلق المسام الواسعة، وذلك عن طريق خلط خل التفاح مع المياه وتطبيق الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة ثم غسله بالمياه الفاترة.