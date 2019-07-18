دي ليخت يفرض شرطا غريبا في عقده مع يوفنتوس

قالت تقارير صحفية إيطالية، إن ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام الهولندي، اشترط وضع مبلغ 150 مليون يورو كشرط جزائي في عقده فقط مع نادي يوفنتوس الإيطالي.

وتوصلت إدارة يوفنتوس في الساعات الماضية لاتفاق مع نظيرتها في أياكس، بشأن ضم اللاعب مقابل نحو 70 مليون يورو، فضلا عن 5 ملايين يورو أخرى كحوافز إضافية، ويخضع اللاعب للفحص الطبي الأربعاء.

وسيقوم اللاعب خلال الساعات المقبلة بالتوقيع على عقد يربطه بيوفنتوس لمدة 5 مواسم مقبلة، على أن يحصل بموجب هذا العقد على راتب سنوي يبلغ 7.5 مليون يورو.

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ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية، فإن دي ليخت ووكيله مينو رايولا، طالبا إدارة يوفنتوس بوضع مبلغ 150 مليون يورو كقيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب وهو المبلغ الذي يعد في متناول أي فريق آخر يرغب في ضمه.

وأوضحت الشبكة الإيطالية، أن إدارة اليوفي اشترطت عدم تفعيل هذا الشرط الجزائي قبل صيف 2022، وهو الأمر الذي سيعرقل انتقال اللاعب لأي فريق قبل هذه الفترة.

وكان دي ليخت هدفا للعديد من الأندية الأوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أبرزها برشلونة الإسباني الذي كان قريبا للغاية من التوقيع مع اللاعب صاحب الـ19 عاما.

ويعد دي ليخت أحد أبرز المواهب على مستوى العالم، حيث قدم مستوى مميزا في بطولة دوري أبطال أوروبا، وقاد أياكس للوصول إلى نصف نهائي المسابقة، لكنه خرج على يد توتنهام هوتسبير بفضل قاعدة الهدف الاعتباري بعدما تعادلا 3-3 في مجموع المباراتين.

وأسهم دي ليخت في تتويج أياكس بالثنائية المحلية (الدوري والكأس)، حيث شارك في 55 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 4 أخرى.