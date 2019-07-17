4 أنواع من التهابات الفم تحتاج إلى علاج سريع

حذّر الدكتور خالد عادل، اختصاصي جراحات الفم والأسنان في مصر، من تجاهل التهابات الفم وعدم الذهاب إلى طبيب الأسنان لعلاجها.

وقال: "يحدث أحياناً التهاب في الفم نعاني منه لفترة وبعد ذلك يختفي، لكنّ بعض الالتهابات تحتاج إلى علاج عاجل، نظراً لأضرارها البالغة على صحة الفم، ما يتطلّب الانتباه إلى أعراضها".

وحدّد عادل 4 أنواع لالتهابات الفم تقتضي زيارة الطبيب وعلاجها سريعاً كالتالي:

1- التهاب الضروس والأسنان





يحدث غالباً نتيجة التسوس الذي يبدأ تدريجياً، ويشعر المريض خلاله بألم عند أكل الحلويات أو المثلجات أو المشروبات الساخنة، ما يمثّل إنذاراً بضرورة التوجّه نحو الطبيب، بغية تشخيص الحالة ومداواتها.

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2- التهاب العصب





إذا كان الألم أو الالتهاب يقع نتيجة تناول طعام ساخن أو مشروبات ساخنة فقط، فهذا يعني أن التسوس بلغ عصب الضرس أو السن، ويمكن أن يحدث الالتهاب للأسنان أو الضروس التي تم حشو عصبها، وذلك نتيجة وجود التهابات من البداية قبل الحشو، أو عدم التنظيف الجيد بعد حشو العصب، ويظهر هذا الألم عند الضغط على السن أو الضرس.

3- التهاب اللثة





التهاب اللثة يحدث عادةً بسبب عدم الاهتمام بتنظيف الفم دورياً، أو وجود مرض في اللثة، حيث يبدأ الالتهاب على صورة نزيف ويمكن أن يتطور الأمر إلى نزيف وألم في اللثة ويتحوّل لونها إلى الأحمر بدلاً من الوردي، وفي هذه الحالة يجب التوجّه نحو الطبيب فوراً.

4- التهاب ضرس العقل





هناك نوع آخر من الالتهاب في اللثة يصيب المنطقة المحيطة بضرس العقل المدفون الذي لم يكتمل بعد، أو ظهر منه جزء صغير، ويكون ذلك جرّاء تخزين الأكل في هذه المنطقة وتخمّره ونمو البكتيريا بها، مع حدوث التهاب شديد وورم.

في هذه الحالة من الضروري أيضاً التوجّه إلى الطبيب لحل المشكلة بسرعة.