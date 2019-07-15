شكرا لقرائتكم خبر عن للمتزوجين حديثا.. تعرفوا على أهم الفيتامينات لزيادة فرص الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الزواج يسعي كلا الزوجين للتخطيط للحمل دون علمهم أن هناك العديد من الفيتامينات الهامة التي يجب تناولها أثناء فترة التخطيط للحمل، ويجب السعي علي تناولها للحصول على طفل بصحة جيدة، وذلك وفقا لموقع "WEBMED".

-الأوميجا3..نعم هي من أفضل أنواع الفيتامينات علي الإطلاق، حيث أنها تمد الجسم بالعديد من العناصر التي يحتاجها، وتساعد في الحصول علي علاقة جنسية جيدة، وأيضا تعد هامة إذا كنت تخطط للحمل، لأنها تساعد علي تغذية الطفل بشكل جيد وفعال.

-حمض الفوليك..يعد من أساسيات الفيتامينات علي الإطلاق في حالة التخطيط للحمل، حيث أنه يعد من أفضل أنواع الفيتامينات علي الاطلاق التي تساعد علي نمو الجنين بشكل جيد، وبصحة جيدة، ولذا عليك تناول الحبوب الغنية به قبل التخطيط للحمل بفترة جيدة لا تقل عن شهر.

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-الزنك..يعد من أفضل أنواع العناصر في تغذية الجنين ، وأيضا في اتمام العلاقة الجنية، فهو من العناصر الجيدة للرجال والنساء، ولذا عليك تناوله بشكل دائما إذا كنت تخطط لحمل.

-فيتامين" D"..يساعد هذا الفيتامين علي امداد الجسم بالعديد من العناصر التي يحتاجها، ولهذا يجب عليك تناوله قبل التخطيط للزواج ولكن بعد اجراء تحليل يساعد في معرفة نقصه بالجسم أم لا، وفي حالة النقصان عليك تناوله.