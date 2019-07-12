شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الطفح الجلدى الذى يحدث بسبب فيروس نقص المناعة البشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الطفح الجلدى البقعى المرتبط بفيروس نقص المناعة البشرية " HIV " هو طفح جلدي أحمر موجود عادة على الوجه أو الأطراف أو اليدين أو الجذع الذي يتميز بالعديد من النتوءات الصغيرة المرتفعة.

غالباً ما يكون أحد الأعراض المبكرة لعدوى فيروس العوز المناعي البشرى الشعور بحكة وظهور طفح جلدى حطاطى لا يسبب الحكة أو التتهيج مثل العديد من أنواع الطفح الجلدي المماثلة الأخرى.

يشير موقع " PatientPlus" إلى أن طفح البقعة الصفراء يستمر عادة لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع قبل الشفاء، وعلى الرغم من أنه الأكثر شيوعًا للظهور على الجذع واليدين ، إلا أنه يتعلق بطفح جلدي عظمي يمكن أن يظهر أيضًا في فم المريض كقرحة أو قرح على الأعضاء التناسلية.

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طفح جلدى

تشمل الأعراض المبكرة الأخرى للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية الحمى والتعرق الليلي والصداع والتهاب الحلق والخمول، في حين أن الطفح الجلدي الحطاطي يمكن أن يكون علامة مبكرة على الإصابة بعدوى فيروس العوز المناعي البشري ، إلا أن تقرير موقع "PatientPlus" يشرح أنه يمكن أن يكون موجودًا أيضًا لعدد من الأمراض الأخرى، بما في ذلك كريات الدم البيضاء وداء المقوسات والحصبة الألمانية والإنفلونزا والمكورات البنية.

يتم تحديد حالة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية عن طريق استخدام اختبار الدم أو البول أو اللعاب لقياس مستويات الأجسام المضادة أو مستضدات الجسم، وينصح المريض بإجراء الاختبارات بعد شهر إلى ثلاثة أشهر من أي سلوك يعرض المريض لخطر انتقال العدوى، مثل ممارسة الجنس دون وقاية أو تعاطي المخدرات عن طريق الوريد.