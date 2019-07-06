شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفرق بين الكيس الدهنى والخراج.. وأيهم أخطر على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يتخلط الأمر كثيرا لدى البعض ما بين الكيس الدهنى والخراج، وهو ما يجب توضيحه فى السطور التالية.

وفقا لموقع "MedlinePlus" الطبى فإن الكيس الدهنى عبارة عن كيس مغلق مملوء بالهواء أو الصديد أو السوائل، بينما الخراج يشبه هيكليا الكيس الدهنى، لكنه يحدث نتيجة لعدوى ويكون ممتلئ بالصديد فقط.

ووفقا لتقرير الموقع فإن الخراجات تتطور على أى نوع من أنسجة الجسم، فهناك الخراجات الدهنية وهي الأكثر شيوعًا وتنمو مباشرة تحت سطح الجلد بسبب الغدد الدهنية المسدودة أو العناصر الموجودة فى الجلد، مثل الشعر الذى ينمو.

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ما الفرق بين الكيس الدهنى والخراج

وقد تكون الخراجات غير مؤلمة بشكل عام إلا إذا أصبحت متهيجة أو مصابة، في حالة تركها يتم شفاؤها من تلقاء نقسها، بينما يحتاج البعض الآخر إلى التصريف أو الدواء لتقليص حجمها أو الإزالة جراحيا.

ولكن قد توجد الخراجات أيضا على معظم أنواع الأنسجة، فالالتهابات البكتيرية والفيروسية والطفيلية قد تؤدى إلى ظهر الخراجات، ويحدث بسبب دخول هذه العوامل المعدية إلى الأنسجة من خلال المسام أو الغدد.

ويعتبر من السهل اكتشاف خراجات الجلد الخارجية، فتظهر على شكل حبوب حمراء اللون وكبيرة ومؤلمة نتيجة الاستجابة الالتهابية التى يرسلها الجسم لمحاربة العدوى، عدم علاج الخراجات سريعا يمكن أن ينشر العدوى إلى الأنسجة المجاورة، ويتم علاج الخراج عن طريق التصريف وتنظيفه، ثم وصف المضادات الحيوية لقمع العدوى.