العلماء يؤكّدون أنّ الأنفلونزا والإرهاق ضمن أسباب السكتة الدماغية

توصل مجموعة من العلماء إلى عدد من الأسباب والعوامل التي قد تكون سببا لحدوث السكتة الدماغية، وأكدوا أن مشروبات الحمية قد تكون سببا في حدوث السكتات، والتي تتسبب في البدء بالصداع وتقلب المزاج، حيث تحتوي هذه الأطعمة على معدلات عالية من السكر والمواد الكيميائية الضارة بالجسم، كما أن الاستهلاك المفرط للمشروبات الضارة قد يتسبب بنتائج كارثية.

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وأرجع العلماء إمكانية حدوث السكتات الدماغية لتناول المشروبات الكحولية بشكل كبير ومستمر ونصحوا بالابتعاد عنها، كما أرجعوا إمكانية حدوث السكتات الدماغية للإرهاق، في حال تجاوزت ساعات العمل الـ55 ساعة في الأسبوع، حيث لا يملك الشخص الوقت الكافي للنوم والأكل، في حين أن المصابين بالأنفلونزا معرضون لهذا النوع من الأمراض والسبب يعود لضعف الجهاز المناعي الذي يعرض الجسم لخطر الإصابة.

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