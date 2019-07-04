شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك فى سن المدرسة.. 10 علامات لاكتشاف ضعف النظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مشاكل الرؤية شائعة بين الأطفال في سن المدرسة، حيث يعاني واحد من كل أربعة أطفال في سن المدرسة من مشاكل فى الإبصار، التى إذا تركت دون علاج فإنها يمكن أن تؤثر على القدرة على التعلم في المدرسة، وبالتالى يتلقى درجات أقل من المعتاد، وفقا لما ذكره موقع "all about vision".



اعراض ضعف النظر عند الطفل

علامات تحذر من مشاكل الرؤية عند الأطفال

الأخطاء الانكسارية للعين هي السبب الأكثر شيوعاً لمشاكل الرؤية بين الأطفال في سن المدرسة، حيث يجب أن يكون الآباء والأمهات والمدرسون على دراية بهذه العلامات العشرة التي تشير إلى ضعف رؤية الطفل:

1-الرؤية الضبابية للسبورة، قد تتداخل الرؤية الضبابية مع قدرة طفلك على التعلم في المدرسة، حيث يمكن لفحوصات العين العادية اكتشاف وتصحيح هذه المشكلة ومشاكل الرؤية الأخرى.

2-الجلوس باستمرار بالقرب من التلفزيون أو حمل الكتاب قريباً جداً من العين.

3-يفقد المكان الذى يقرأ عنده كلمة معينة أو يستخدم إصبع لتوجيه عينيه عند القراءة.

4-التحديق أو إمالة الرأس لرؤية أفضل

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5- فرك العين المتكرر.



مشاكل النظر عند الطفل

6-حساسية للضوء أو الدموع المفرطة عند التعرض للإضاءة.

7-إغلاق عين واحدة للقراءة ومشاهدة التلفزيون أو رؤية أفضل.

8-تجنب الأنشطة التي تتطلب رؤية قريبة، مثل القراءة أو الواجب المدرسى ، أو الرؤية عن بُعد ، مثل المشاركة في الألعاب الرياضية أو الأنشطة الأخرى.

9- يشكو من الصداع أو ألم العيون.

10-يتجنب استخدام الكمبيوتر، لأنه "يؤلم عينيه".