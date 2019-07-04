الجماع اثناء الدورة الشهرية

هناك بعض الزوجات قد تطول لديهم الدورة الشهرية لتصل الى اسبوع أو أكثر وقد يتصادف غالبا أثناء فترة الحيض وجود شهوة أو رغبة من الزوج للعمليه الجنسية

للأسف هناك حتى الان من الأزواج من يقومون بالجماع أثناء فترة الحيض

الأضرار الصحية :

1- افرازات الدورة الشهرية قد تسبب التهابات للزوج في مجرى البول أو المثانة البوليه .

2- تقل المناعه الموضعيه ( في الجهاز التناسلي ) للزوجة في هذه الفترة ولذلك هناك احتماليه عالية لاصابتها باي مرض تناسلي .

3- يفتح عنق الرحم في هذه الفترة حتى يسمح بنزول الدم واذا حدث جماع فهناك احتمال ادخال ميكروبات داخل الرحم ومن ثم يؤدي الى التهابات في الرحم .

البديل :

أن يقوم الزوجان استخدام أية وسيلة أخرى للاستمتاع بعيدا عن الجماع فمن الممكن أن يستمتع ببقية أجزاء جسد زوجته كما يشاء ( المداعبه ) والقبلات وغيرها وكذلك يمكن للزوجة أن تقوم بمداعبة الاعضاء التناسلية للزوج فبذلك يتحقق المراد بدون الوقوع في المحظور .

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