أهم وأبرز فوائد وأضرار المشمش للرجال

يشتهر المشمش بأنه من الفواكه اللذيذة التي يكثر الإقبال على تناولها من الأعمار كافة، وهو يمتاز بفوائده الكثيرة لصحة الإنسان؛ نظراً لتركيبة المشمش الكيميائية الفريدة التي تمكنه من علاج الكثير من الأمراض الخطيرة، مثل السرطان والربو، كما أن من مميزاته قلة سعراته الحرارية؛ وهو ما يعمل على حماية الجسم.

تركيبة المشمش الغذائية

ومن المعروف أن المشمش من الأشجار المثمرة المعمّرة التي يزيد ارتفاعها عن سبعة أمتار، وتسقط أوراقها في الخريف، وتزهر في فصل الربيع، وتنضج ثمارها في أوائل فصل الصيف، ويعود أصل المشمش إلى جمهوريّة الصين، ومنها انتشر إلى أنحاء العالم كافة، وخاصة في أوروبا، ودول حوض البحر المتوسط.

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ويتميّز المشمش بمذاقه الحلو اللذيذ المحبب للكثيرين، ويمكن تناوله بعدة أشكال فيمكن تحضير المربى منه، أو كيكة المشمش ، أو عمل عصير المشمش اللذيذ، أو تناوله كما هو، بالإضافة إلى أنه يدخل في صنع الكثير من الأدوية والكريمات، وخاصة مستحضرات التجميل والبشرة.

ويحظىالمشمش بقيمة غذائية عالية؛ فهو يحتوي على مجموعة رائعة من الفيتامينات والعناصر الغذائية، مثل فيتامين أ وفيتامين هـ وفيتامين ج وفيتامين د، ونسبة من الأملاح المعدنية، ومن العناصر المهمة الموجودة به الكالسيوم والفسفور والبوتاسيوم والحديد، ونسبة من النشويات والسكريات التي يحتاجها الجسم بشكل أساسي.

فوائد المشمش المجفف على الريق

يختلف المشمش المجفف عن الطازج في قلة محتواه في فيتامين C، إلا أن تناوله على الريق يعتبر من أقوى العناصر الطبيعية المضادة للأكسدة؛ ما يجعله مقاوماً للشقوق والجذور الحرة المسببة لمرض السرطان والخلايا السرطانية بأنواعها المختلفة.

كما يساعد على التخفيف من حدة ضغط الدم وتنظيمه، كما يقي من العديد من الأمراض الخطيرة المرافقة لذلك، أيضاً يعتبر من أغنى العناصر الطبيعية الغنية بالألياف؛ ما يزيد من الشعور بالشبع، ويقلل من الحاجة لتناول الطعام والوجبات، ويساعد على خفض معدل الكوليسترول الضار في الجسم ورفع معدل الكوليسترول الجيد، وبالتالي يقي من أمراض القلب والشرايين والأوعية الدموية والجلطات والسكتات الدماغية القاتلة وغيرها.

كذلك يساعد إلى حد كبير على حل مشكلات الشعر المختلفة، وخاصة مشكلة الجفاف التي تنتج عنها القشرة والتقصف والتكسر والحكة وغيرها، وكذلك يغذي الشعر وبصيلاته وفروة الرأس، فضلاً عن أهميته لصحة وجمال ونضارة البشرة والجلد.

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فوائد المشمش المجفف للرجيم

وللمشمش فوائد عديدة للدايت أو الرجيم؛ فهو يعمل على مكافحة السمنة الزائدة عن طريق طرح الدهون والسكّريّات الفائضة خارج الجسم، ويساعد في الوقاية من أمراض القلب التي تسبّبها زيادة الوزن، كما يساعد في عمليّة التمثيل الضوئيّ وفي عمليّة التوازن في الجسم، وأيضاً يخفّف من نسبة السكّر في الدم، ويساعد الجسم على التخلّص من السموم، كذلك يعمل على حرق الدهون المتراكمة في منطقة البطن والأرداف، وبالتالي يساعد على إنقاص الوزن وإذابة الدهون والشحوم والتخلص من السمنة.

أضرار المشمش لمرضى السكر

لم يثبت علمياً تأثير المشمش في مرضى السكر، وعلى العكس يعتبر المشمش خياراً جيداً لمرضى السكرى؛ ذلك أن كل 2-3 حبات من المشمش تمثل حصة فواكه واحدة، وتحوي ما يقارب 60 سعراً حرارياً، وبذلك فهو يحتوي على مستوى متوازنٍ من السّكر؛ لذا فهو يُعتبر من الفواكه التي يُمكن لمريض السكري أن يتناولها نظراً لأنه يُفيده على عكس بعض الأطعمة الأخرى، وذلك لأنّه يحتوي على الألياف التي تُنظّم امتصاص السّكر في الدم وتعمل على عدم السّماح في رفع هذا المستوى.

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