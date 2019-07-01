الأطعمة الأكثر غنى بفيتامين د

أطعمة كثيرة تغفلين تناولها يومياً، تعد الأكثر غنًى بفيتامين د، الذي يعد من أكثر الفيتامينات ضرورة لجسمك..

اقرئي أيضا : 7 فوائد صحية غير متوقعة لتناول هذا المشروب يوميا

1. السمك.. غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والأسماك مثل الماكريل والسلمون والتونة، وهي مصادر ممتازة لفيتامين د. 100 جرام من سمك السلمون والماكريل توفر 91 في المائة من القيمة اليومية الموصى بها لفيتامين د.

2. المشروم.. من أفضل مصادر فيتامين (د)، وهو المصدر النباتي الوحيد لفيتامين (د)؛ حيث يتعرض المشروم لأشعة الشمس أثناء نموه؛ مما يزيد من قيمة فيتامين (د) بسبب قدرته على تصنيع هذا الفيتامين.

Advertisements

3. الحليب.. تناولي كميات معتدلة من الحليب؛ فهو غني بفيتامين د، مع ملاحظة أن الآيس كريم والجبن، اللذين يتم الحصول عليهما من اللبن، لا يحتويان على نسبة عالية من فيتامين د.

4. زيت كبد السمك.. واحد من أكثر الوسائل المباشرة للحصول على فيتامين (د)، كبد سمك القد مفيد لصحتك العامة، مستخرج من سمك القد، يحتوي كبد سمك القد على نسبة عالية من فيتامين (د).

5. البيض وخاصة صفار البيض، هو خيار شائع للغاية للحصول على جرعة من فيتامين (د)، على الرغم من أنه مناسب، يجب على المرء أن يتذكر أن أكل البيض كله وعدم التخلص من صفار البيض؛ حيث إن صفار البيض هو المكان الذي يوجد فيه فيتامين (د).

6. عصير البرتقال.. سيوفر لك كوب من عصير البرتقال كميات كبيرة من فيتامين (د) والكالسيوم، يساعد تناول البرتقال يومياً في وجبة الإفطار على تقليل خطر نقص فيتامين (د).

7. الشوفان.. معبأ بفيتامين (د)، يعتبر دقيق الشوفان مصدراً كبيراً للفيتامينات والمعادن المختلفة أيضاً، يمكن أن يوفر نصف كوب من دقيق الشوفان ما يصل إلى 39 في المائة من فيتامين (د).