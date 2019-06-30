اقوى مشروبات حارقة للدهون ومزيلة للكرش

تبحث كل سيدة تعاني من زيادة الوزن عن طريقة طريقة مناسبة لـ حرق الدهون والبدء بنظام غذائي متوازن محدود السعرات الحرارية مع تناول مشروب صحي يسهل المهمة.

مشروبات حرق الدهون

قدم خبراء التغذية مشروبات جرق الدهون صحية من مكونات جميعها تساعد على تحفيز عملية حرق الدهون خلال وقت قياسي، منها الشوفان والتفاح الأخضر والليمون... كما تعمل هذه المكونات على إزالة السموم من الجسم وخفض مستويات الكوليسترول.



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مشروب الشوفان والتفاح الأخضر والليمون

يتميز هذا مشروب الشوفان والتفاح الاخضر والليمون بأنه مصدر غني بالألياف من ثم يحقق الشبع، كما أنه غني بالفيتامينات التي تعزز الحالة الصحية للجسم وتحسن أداء عملية التمثيل الغذائي، وبالإضافة إلى ذلك يساعد هذا المشروب على التخلص من السوائل المحتبسة داخل الجسم، ويعادل سكر الدم وأخيراً يحتوي على كمية محدودة من السعرات الحرارية.



المكونات:

2 حبة من التفاح الأخضر

125 جراماً من الشوفان

ليمونة

1\2 لتر من الماء النقي

طريقة تحضير المشروب:

-يُقطع التفاح أولاً لقطع صغيرة.

-يوضع التفاح داخل الخلاط ثم يضاف له الماء والشوفان مع الخلط جيداً.

- بعد تمام الامتزاج يضاف الليمون.

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مشروب مثاليّ يساعدك على حرق أسرع لدهون البطن

مكونات المشروب:

- ملعقة من الشمر.

- ملعقة روزماري.

- ملعقة قرفة.

- ملعقة من الشاي الأخضر.

- 3 ملاعق من عشبة الهندباء.

- ليمونة مقطعة شرائح.



طريقة تحضير المشروب:



في وعاء به كوب من الماء، قومي بغلي كل المكونات على نار هادئة لمدة 10 دقائق، ثم اتركيها جانبًا لمدة تتراوح ما بين 30 إلى 60 دقيقة، وتصفيته، وتناولي كوبًا منه صباحًا على الريق، وآخر قبل تناول وجبة الغداء، فسيساعدكِ ذلك المشروب على حرق الدهون العنيدة بشكل أسرع، ومحاربة الكرش لقوام أنثوي أكثر رشاقة قبل العيد؛ بفضل غناه بالشاي الأخضر؛ الذي يحارب مضادات الأكسدة، ويساعد على حرق الدهون، والقرفة التي تعتبر من أفضل الأعشاب التي تساعد على حرق الدهون العنيدة وتخليصك من الكوليسترول.. أما الشمر والروزماري، فكلاهما يساعد على حرق المزيد من الطاقة وتسريع حرق الدهون.

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