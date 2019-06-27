أبرز العلامات المُبكّرة لتليّف الكبد ومراحل المرض

يتعرَّض مريض تليف الكبد لفقدان الشهية والتعب والغثيان والقيء، وإصفرار الجلد، واحتباس السوائل، والتورم في الكاحلين والساقين والبطن، ثم يحدث تشمع الكبد عندما تحل الأنسجة الندبة محل النسيج السليم في الكبد بسبب استمرار تلف الكبد المستمر، مما يمنعه من العمل بشكل صحيح، ووفقا إلى تقارير موقع "NHS" تشمل أعراض المرحلة المتأخرة من تليف الكبد القيء المصاحب بالدم أو التعرق أو تحول لون البراز للون الأسود بسبب زيادة ضغط الدم الذي يمكن أن ينفجر في الأوعية الصغيرة التي تبطن المعدة والمريء.

يعتمد متوسط العمر المتوقع مع تليف الكبد على درجة تلف الكبد وكذلك السبب الكامن وراءه، فوفقًا إلى موقع "Patien" يتراوح العمر المتوقع حتى في تليف الكبد المتقدم من عام إلى 20 عامًا اعتمادًا على وظائف الكبد وكيفية السيطرة على الأمراض.

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تشير التقارير الطبية إلى أن بعض المرضى يمكن أن يصابوا بتليف الكبد غير المكتشف لعدة سنوات دون أي آثار سيئة على صحتهم، وعندما تبدأ المضاعفات، مثل انخفاض تدفق الدم إلى الكبد، فيبدأ العمر المتوقع بالتأثر.وجَّه الأطباء، تحذيرات شديدة اللهجة إلى المصابين بارتفاع ضغط الدم، أكدوا أنه على الرغم من أن ضغط الدم المرتفع يُعد مرضًا منتشرًا ويمكن السيطرة عليه بالأدوية ونظام الحياة الصحي، فإن إهمال علاجه أو التأخر فيه قد يودي بحياة الشخص، أو يعرضه لخطر الإصابة بسكتة دماغية. ويوضح الأطباء أن هناك علامات تحذيرية تظهر على وجه الإنسان أو جسده، قد تعني أنهتتمة

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