تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فول بالفلفل والثوم

المقادير

2 x عدد قرن فلفل حامى

2 x عدد فص ثوم

2 x عدد طماطم

2 x معلقة صغيرة زيت ذرة

1 x كوب فول (مدمس)

1 x معلقة صغيرة ملح (او حسب الرغبة)

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (او حسب الرغبة) الخطوات

هنقطع الثوم حلقات و نحمره في الزيت حتى يصفر لونه

و بعدين نضيف الطماطم بعد تقطيعها قطع صغيرة

و بعدها هنضيف الفلفل الاخضر الحامي و نقلب كويس حتى يتسبك

و بعد كده هنضيف الفول و نتبله بالملح و الفلفل حسب الرغبة و بألف هنا وشفا قد يهمك أيضا: طريقة تحضير باذنجان مشوي بجبن الفيتا والطماطم لرجيم صحي طريقة إعداد وتحضير فتة الباذنجان بالصنوبر

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