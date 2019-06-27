تعرفي على طريقة إعداد وتحضير إفطار البوريتو بالسجق

المقادير

5 x عدد سجق شرقى (صوابع صغيرة)

2 x عدد بيضة

1 x عدد طماطم (حجم صغير)

1 x عدد بصلة (حجم صغير)

1 x عدد فلفل أخضر حلو (حجم صغير)

¼ x كوب لبن كامل الدسم

مقادير خبز التورتيللا المكسيكى

3 x معلقة كبيرة زيت زيتون

2 x كوب دقيق

¾ x كوب ماء (دافى)

½ x معلقة صغيرة ملح

الخطوات

نعمل خبز التورتيلا

فى بولة كبيرة هنضيف الدقيق والملح وزيت الزيتون.

هنضيف الماء شوية شوية ونعجن الخليط لحد ما يتماسك (مش شرط نستخدم كل كمية الماء).

هنقسم العجين لكور صغيرة الحجم ونحطها فى طبق ونغطيها بفوطة مبلولة ونسيبها من 5 ل 10 دقائق.

هندهن رخامة المطبخ أو صينية كبيرة بالزيت ونفرد عليها كور العجين كويس جدا لحد ما يبقى سمكها رقيق جدا وشكلها دائرى.

فى طاسة مسطحة كبيرة على نار متوسطة هنسوى العجين المفرود لمدة دقيقة على كل وجه وبالهنا والشفا..

هنحمر السجق في طاسة مدهونة زيت لحد ما يستوي

هنضرب البيضتين في الوعاء بالشوكة جيدا

نضيف عليهم اللبن و نقلبهم جيدا

نقطع البصل و الفلفل الأخضر و الطماطم و السجق لقطع صغيرة

في الوعاء هنضيف البصل و الفلفل الأخضر و السجق و نسيب الطماطم برة

نحط الوعاء في الميكروويف من 3 الى 5 دقايق و نقدر نعرف انه استوى لما نلاقي الوش بيعلى لفوق

نضيف البيض على خبز التورتيلا و عليهم الطماطم و نلف الخبز عليهم. بالهنا و الشفا

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