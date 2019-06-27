تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير المشمش الفريش

المقادير

6 x مكعب ثلج

3 x معلقة كبيرة سكر

1 x كوب زبادي

½ x كوب مشمش الخطوات

هنخلط المشمش مع مكعبات الثلج و الزبادي والسكر في الخلاط ثم يقدم في الاكواب و يزين بقطع المشمش الذيذة و بألف هناقد يهمك أيضا: طريقة تحضير عمل كيكة الباونتي طريقة تحضير كيكة القرفة بالزبيب

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