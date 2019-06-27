تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكيك الإسفنجي بحشو الفراولة

المقادير:

650 x جرام فراولة (مقطعة الي شرائح للحشو)

15 x عدد بيضة

2 ½ x كوب ماء (مغلي)

2 x معلقة كبيرة سكر

1 ½ x كوب كريمة مخفوقة

1 ½ x كوب سكر

1 x كوب دقيق

1 x عدد بسكوت

1 x كيس جيلاتين (فراولة (جيلي) للحشو)

1 x معلقة صغيرة فانيليا

¼ x معلقة صغيرة ملح

الطريقة:

هنسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة.

و بعدين هنفصل بياض البيض عن الصفار .

بعد كده هننخل الدقيق مع الملح ثم يوضع جانباً و ننخل أيضا السكر ونضعه جانباً .

في وعاء الخفق الكهربائى علي سرعة متوسطة هنضع بياض البيض ونخفقه حتى يتكون لدينا رغوة كثيفة .

و بعدين هنرش السكر بالتدريج و نتابع الخفق .

و بعدين نضيف الفانيليا و الدقيق و نتابع الخفق.

هنرش صينية الخبز بأي مادة دهنية مع رشة من الدقيق , ثم نضع الخليط ونوزعه جيدا .

هنخبزها لمدة 35 الي 45 دقيقة مع مراعاة عدم فتح الفرن أبدا أثناء الخبز , ثم نخرجها من الفرن ونتركها لتبرد تماما .

بعد أن تبرد الكعكة تماما نقلبها ونخرجها من الصينية ثم نتركها جانبا .

في طبق متوسط الحجم هنذوب الجيلي في 2 كوب ونصف من الماء المغلي .

و بعدين نضيف شرائح الفراولة ونقلب جيدا ثم نتركها جانبا لتبرد .

و دلوقتي هنقطع بعناية شريحة من الكعكة سمك 1 بوصة من أعلي .

بواسطة سكين هنفرغ بعض الحشو في الجزء الكبير من الكيك لنجعلها مجوفة قليلا

و بعدين هنحشي الجزء الفارغ من الكعكة بالفراولة مع الجيلي ويجب أن يكون بارد تماماً ان لم يكن كذلك اتركيه في الثلاجة لمدة 15 دقيقة .

هنساوي سطح الفراولة ثم نضع الكعكة المنفصلة التي قطعناها كغطاء عليها .

هنسيبها في الثلاجة لمدة ساعة علي الأقل والأفضل لعدة ساعات حتى تتماسك جيدا .

و في وعاء الخفق الكهربائي هنضع الكريمة مع السكر ونخفقهم حتى يندمجوا تماما .

و بعد كده هنغطي الكيك بتاعنا بالكريمة ونوزعها جيدا من جميع النواحي و بعدين نقطعها مثلثات ثم تقدم بألف هنا وشفا.

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