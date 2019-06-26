القاهرة - لايف ستايل المقادير : - الروبيان : 500 غراماً (مقشر ومنظف)

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- الباستا : عبوة (فتوشيني / أو النوع المفضل)

- الثوم : 4 فصوص (مهروس)

- كريمة : كوب (سائلة)

- جبن البارميزان : 6 ملاعق كبيرة

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة الطريقة :

1. اسلقي الباستا بماء مملح بحسب التعليمات على العبوة وصفيها واتركيها جانباً. 2. سخني الزبدة في قدر على نار متوسطة وأضيفي الروبيان والثوم وقلبي لمدة دقيقة. 3. أضيفي الكريمة وحركي. 4. أضيفي الجبن البارميزان وقلبي حتى تتمازج المكونات ويبدأ المزيج بالغليان. Advertisements 5. أضيفي الملح والفلفل البقدونس وقلبي حتى يبدأ المزيج يتكاثف. 6. أضيفي الباستا المسلوقة واتركي المزيج على نار هادئة لمدة 5 دقائق ثم قدميها ساخنة. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : طريقة إعداد وتحضير الروبيان بالكاري طريقة إعداد وتحضير فيليه السمك مع صوص الروبيان

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير باستا بالروبيان والصوص الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.