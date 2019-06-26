سن اليأس.. المرأة لا تفقد قدرتها الإنجابية

أعراض سن اليأس تظهر قبل أشهر عدة، وربما سنوات من توقف الدورة الشهرية، وتستمر ما يقرب من 4 سنوات بعد انتهاء الدورة الشهرية، وهذا لا يعني أن المرأة تفقد قدرتها على الإنجاب خلال هذه الفترة.

ومتوسط سن اليأس يتراوح بين 45 إلى 51 عاماً، ولكن قد يأتي قبل هذه السن في حالات قليلة جدا، حسب الدكتورة ندى أحمد حامد، أخصائي النساء والتوليد، التي قالت: "قد تأتي سن اليأس مبكرة بعض الشيء وقد تأتي متأخرة بعض الشيء وفي بعض الحالات تستمر الدورة الشهرية حتى أوقات أطول تصل إلى 55 عاما".

وسن اليأس هو السن التي تتوقف فيه الدورة الشهرية بشكلٍ كامل، منهيةً قدرة المرأة على الإنجاب، وفي هذه السن ينقص إفراز الهرمونات الأنثوية من المبيض (الأستروجين والبروجيستيرون)، وتبدأ سن اليأس بمرور عام كامل على انقطاع الدورة الشهرية.

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وتقول أخصائي النساء والتوليد: "ينخفض إنتاج الهرمونات الأنثوية في هذه السن، ويؤدي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية، ولكن لا يتوقف إنتاج هرمون الأستروجين بشكلٍ كامل؛ حيث يتم إنتاج الأستروجين بمساعدة الغدة الكظرية، وهذا الهرمون يؤدي إلى نزول الدورة بشكل عشوائي حسب كمية الهرمون المفرز".

وتضيف: "القدرة الإنجابية للمرأة قد تستمر بعد توقف الدورة الشهرية"، موضحة "توقف الدورة الشهرية لا يعني توقف التبويض تماماً، بل يمكن نزول بويضات في عمر متأخر، وقد يحدث الحمل، وهناك حالات ولادة تمت فوق سن الـ50".

وشددت على ضرورة الحرص على استخدام وسيلة مناسبة لتلك السن، لأن حبوب منع الحمل قد تسبب العديد من المشكلات الصحية في هذا العمر، حيث يرتفع مستوى الكوليسترول وضغط الدم، ومن الضروري إيجاد وسيلة غير هرمونية لمنع الحمل، مثل اللولب النحاسي.

وتشير ندى إلى وجود وسائل أخرى لمنع الحمل بعيدا عن الحبوب منها الواقي الذكري والكريمات واللبوس وهي لا تسبب المشكلات نفسها التي تسببها الحبوب، ونصحت باستشارة الطبيب قبل اللجوء إلى أي وسيلة.