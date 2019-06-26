كيف تستعد اليابان لقمة العشرين؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استعدادات مكثفة تشهدها مدينة أوساكا اليابانية، لاستقبال قمة العشرين يومي 28 و29 يونيو 2019، وهناك 9 مدن تستضيف الاجتماعات و19 دولة تشارك في القمة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي. القمة تشهد اجتماع قادة مجموعة العشرين بالتزامن مع اجتماعات وزراء مالية وخارجية الدول المشاركة لمناقشة ملفات مهمة؛ أبرزها: النمو الاقتصادي العالمي والتجارة الحرة والابتكار والتنمية المستدامة والتغير المناخي.

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