للسُّماق فوائد صحية قد تفوق توقعاتكِ.. تعرّفي عليها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - السُّمّاق من التوابل المعروفة في المطبخ العربي، وهو من شجرة منشؤها سوريا، واسمه معناه "الأحمر" بسبب لونه الأحمر الداكن، يتم إنتاجه عن طريق تجفيف الثمار وطحنها، ويتميز بنكهة مثل الليمون حيث يستخدم في الكثير من أطباق اللحوم والدجاج، وفي مجموعة متنوعة من السلطات، ويتميز بفوائد صحية عديدة.

يوازن مستويات السكر في الدم

تُشير إحدى الدراسات إلى أن السماق يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم طبيعية، كما أنه يساعد في منع مقاومة الأنسولين، أهمية ذلك تكمُن في أن مستويات السكر العالية في الدم يمكن أن تؤثر على جوانب كثيرة من صحتنا، مثل أعراض التعب والصداع والتبول المتكرر والعطش المتزايد.

يُخفّض الكوليسترول

الكوليسترول المرتفع يمكن أن يتراكم في الشرايين ويؤدي إلى تقلصها وتصلبها وانسدادها، مما يزيد من جهد عضلات القلب ويُسبّب صعوبة في تدفق الدم، والسماق يُعزّز وظائف القلب عن طريق خفض الكوليسترول في الدم، مما يُقلّل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب.

غني بمضادات الأكسدة

السماق غني بمضادات الأكسدة، وهي مركبات قوية تساعد على محاربة الجذور الحرة لمنع تلف الخلايا وحمايتها من تطور الأمراض المزمنة، كما يقلل من خطر أمراض القلب والسكري.

يُقلّل من استنزاف العظام

هشاشة العظام حالة شائعة ناجمة عن فقدان كتلة العظام، وتتميز بضعف العظام وزيادة خطر الإصابة بالكسور، حيث يزداد الخطر مع تقدم العمر خاصةً بين النساء. وفي المقابل فإن السماق يقلل من استنزاف العظام.

يهدئ آلام العضلات

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يُمكن للسماق أن يساعد في علاج الألم المزمن في العضلات، فقد كشفت دراسة عن أن ماء نقيع السماق يمكن أن يساعد في تقليل آلام العضلات أثناء التمارين الرياضية لغناه بمضادات الأكسدة، كما يمكن أن يساعد في تقليل خطر الالتهابات التي تلعب دورًا رئيسيًا في الشعور بالألم.

يُكافح السرطان

أظهرت الدراسات العلاقة بين السماق وسرطان القولون والمستقيم، لافتةً إلى أن السماق يعيق نمو الخلايا السرطانية بشكل كبير، كما يمكن أن يعالج السرطانات الأخرى.

على الرغم من فوائد السماق، من المهم أيضًا معرفة بعض التحذيرات قبل استهلاكه:

ردود الفعل التحسسيّة: السماق هو من عائلة الكاجو والمانجو نفسها، يجب عليكِ استشارة الطبيب إذا كنتِ تعانين من الحساسية تجاه الكاجو والمانجو، لأنكِ ربما تعانين من أعراض مشابهة بعد تناول السماق.

فقدان الوزن: قد يبدو هذا أمرًا رائعًا للبعض، لكن إذا كنتِ تعانين من نقص الوزن عليك تجنب تناول السماق يوميًا بسبب الإنزيم المضاد لليباز الذي يعمل على تسريع عملية تحطيم الزيوت والدهون، مما يحول جزئيًا دون امتصاص الدهون في الأمعاء الدقيقة.

وأثناء الحمل يُفضّل تجنب السماق لأنه يحتوي على منشطات الرحم مما قد يزيد من خطر الإجهاض.