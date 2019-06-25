الأوردة الخيطية.. ٨ معلومات مهمة عن "الحالة المُحرجة"

غالباً ما تسبّب الأوردة الخيطية، المعروفة طبياً باسم "توسع الشعريات"، شعوراً بالحرج والضيق خاصةً في فصل الصيف عند ارتداء الملابس القصيرة أو ملابس السباحة.

والأوردة الخيطية تعدّ مجموعات صغيرة من الأوردة الزرقاء أو الحمراء التي تظهر أحياناً على الوجه أو الساقين، وهي غير ضارة ولا تنتفخ تحت سطح الجلد مثل الأوردة الجذعية، وفي حالات نادرة يمكن أن تسبّب الحرق أو الحكة.

ونقلت صحيفة "صن" البريطانية، عن أطباء أوعية دموية، ٨ أشياء أساسية عن الأوردة الخيطية لممارسة الحياة بشكل طبيعي وبلا قلق، نستعرضها فيما يلي:

١- تاريخ الأسرة

الأوردة الخيطية لها صلة بالجينات الوراثية. فإذا كانت والدتك أو والدك مصاباً بأوردة خيطية، فمن المحتمل أنك قد تصاب بها أيضاً.





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٢- الدوالي

يمكن أن يكون سبب الأوردة الخيطية وجود الدوالي تحتها، لذلك من المهم أن تذهب إلى أخصائي طبي حتى يُقيِّم ما إذا كنت تعاني من الدوالي أم لا.

٣- الوردية

٤- الليزر

٥- العلاج الإشعاعي

الأوردة الخيطية في الوجه هي عادة علامة على حالة صحية أساسية تدعى الوردية، حيث تكون الأوعية الدموية أوسع قليلاً من المعتاد، ويمكن أن يؤدي كثير من غسل الوجه إلى ظهور الأوردة الخيطية به.يوصي الأطباء باللجوء إلى المعالجة بالليزر النبضي الطويل، وهذا يمكن أن يمحو الأوردة في الساق، ويعتبر الليزر النبضي الصبغي خياراً آخر، وهو أحد أفضل الطرق لعلاج الأوردة الخيطية لأنه ينزعها في جلسة واحدة أو جلستين.

العلاج الإشعاعي يعمل على تخثَّر الأوعية الدموية ومنعها من العودة.





٦- التصليب

تدخّل طبي يُستَخدم لعلاج الأوعية الدموية أو تشوّهاتها، وكذلك التشوهات الموجودة في الجهاز اللمفاوي، ويتم حقن الأوعية الدموية بمواد طبية تؤدي إلى انكماشها.

٧- الأنظمة اليومية

العناية بالبشرة يومياً تمنع ظهور الأوردة الخيطية في كثير من الأحيان.

٨- التمرين

يؤدي النشاط البدني إلى ظهور الأوردة الخيطية في مناطق معينة، فإذا كنت تمارس التمارين الرياضية، فإن ارتداء الجوارب المضغوطة على تلك المناطق يمكن أن يساعد على تدفق الدم بها ويمنع عودة الأوردة الخيطية.