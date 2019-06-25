تعرفي على فوائد الزنجبيل الخارقة عند مزجه مع نباتات أخرى

فوائد الزنجبيل عند ارتباطه مع النباتات الطبية الأخرى، تتحول إلى "خارقة" بالفعل.

فوائد الزنجبيل مع الكركم والقرفة

يمكن مزج الزنجبيل بشكل ممتاز مع التوابل الأخرى مثل القرفة والكركم، حيث يساعد على منع الإصابة بالسرطان، ويتحول إلى مضادّ قوي للالتهابات، ويساعد على الهضم ويخفّض الكولسترول، الأمر الذي يزيد فضائل الكركم المضادّة للالتهابات والوقائية، خصوصًا من أمراض القلب والأوعية الدموية.

فوائد الزنجبيل في علاج التهاب المفاصل

كما يمكن مزج الزنجبيل جيدًا مع نبتة مخلب الشيطان، حيث يصبح مضادًّا قويًّا للالتهابات، ويعالج التهاب المفاصل وهشاشة العظام. ومع العائلة الهندية للجنسينغ الذي يسمى "أشواغاندها"، فيصبح مقوّيًا ومنشطًا ومفيدًا للنوم الجيد والهضم.

فوائد الزنجبيل مع الثوم

وحين مزج الزنجبيل مع الثوم، يتحول إلى علاج للأمراض المختلفة والإنفلونزا، والذبحة الصدرية، والتهاب اللوزتين والهضم.

فوائد الزنجبيل في تحسين الرغبة الجنسية

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وعند مزج الزنجبيل مع أنواع الجنسينغ يصبح رائعًا للتوازن العصبي والحيوية، ومقوّيًا للشهوة الجنسية عند الرجل، وزيادة المناعة وتخفيض الكولسترول.

فوائد الزنجبيل في علاج الاكتئاب

أما عند مزجه مع التريبولوس، فيحارب التعب ويقوي الشهوة الجنسية، ويصبح مضادًّا للاكتئاب ويزيد القدرة على التحمل. ومع الروديولا يزيد القدرة على التحمل ويقوي الشهوة الجنسية، ويزيد التركيز والذاكرة والتوازن العصبي. ومع الماكا يقوي وينشط ويثير الشهوة الجنسية.

الزنجبيل: لمحة عن مكوناته

الزنجبيل غني جدًّا بالعناصر المعدنية، مثل المنغنيز والفسفور والمغنيسيوم، ولكنه يحتوي كذلك على الكالسيوم والصوديوم والحديد. ويحتوي الزنجبيل على كميات قليلة من فيتامينات "بي1 " B1 و"بي2" B2، ولكن بشكل خاص على الفيتامين "بي3" B3. وبالإضافة إلى ذلك يحتوي الزنجبيل الطازج على الفيتامين "سي" C. وأخيرًا فإنّ جذور الزنجبيل (الجزء السفلي من الساق) يحتوي على كميات غنية من النشا، ويحتوي على كمية جيدة من الزيت الأساسي، ولكن أيضًا على الدهون والبروتينات والكربوهيدرات بكميات جيدة إلى حدّ ما.

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