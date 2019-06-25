تعرفي على أهم وأبرز فوائد سمك الحبار

الحبار، أو المعروف أيضًا باسم كالاماري ، هو بيت قوة مفيد غالبًا ما يهمله بعض الناس ، هذا الرخوي هو المفتاح السري للحياة الصحية السهلة ، الحبار هو رخوة غريبة الشكل كانت العنصر الرئيسي في المطابخ لسنوات عديدة، لها مخالب ولحم مطاطي وله حبر أسود عندما يشعر بالتهديد ، هذه الأجزاء العديدة من الحبار تشق طريقها الآن إلى طاولة العشاء لدينا، يستخدم حبره لتلوين الطعام ويستخدم الزيت في الذوق ويتحول اللحم إلى العديد من الأطباق، تعرف من خلال هذا المقال على فوائد سمك الحبار.فوائد سمك الحبار.

هذه السمكة ليست فقط لذيذة ولكنها أيضًا صحية للغاية نظرًا لأن الحبار أصبح الآن نجمًا صاعدًا في مجال المطاعم في جميع أنحاء العالم ، فقد حان الوقت لكي تعرف نوع الفائدة الصحية التي تتمتع بها ، ستندهش من مدى صحة هذا الغذاء البسيط وتغييره في الحياة في الواقع ، إليك فوائد سمك الحبار التي يجب أن تعرفها:

غني بالبروتين

في 3 أوقية فقط ، يقدم الحبار في كالاماري 13 غراما من البروتين ، وهذا يساعد الجسم على الحفاظ على الطاقة وبناء العضلات .

السرطان الوقائي

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الحبار الجسم على محاربة الجذور الحرة من الهواء الذي تتنفسه كل يوم ، وهذه المواد المضادة للاكسدة تزيد من كفاءة الخلايا التي يمكن أن تمنع السرطان ، يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة أيضًا على زيادة عدد خلايا الدم البيضاء الغائبة عن عملية العلاج الكيميائي، يمكن أن يساعدك حبر الحبار واللحم على الوقاية من السرطان ومكافحته كلا الجزئين من الحبار يحملان وفرة من المواد المضادة للاكسدة عالية، مضادات الأكسدة هي العوامل التي تحمي الخلايا من جزيئات خطرة وغير مستقرة ، تسمى الجذور الحرة ،

الجذور الحرة أمر لا مفر منه لأنه يمكن اكتشافه في حياتنا اليومية وهو في ملوثات الهواء ودخان السجائر والمواد الكيميائية الصناعية ، إذن هناك فرصة كبيرة لأننا ملوثون بالفعل بها. يمكن أن يساعدك مضادات الأكسدة الموجودة في الحبار في محاربة الجذور الحرة من خلال زيادة كفاءة الخلايا القاتلة ، وإذا كنت مصابًا بالفعل بالسرطان ، فيمكن أن يساعدك في محاربته لأنه يزيد من عدد خلايا الدم البيضاء في عملية العلاج الكيميائي.

الفحص الكامل للفيتامينات والمعادن

يحتوي الحبار على عدد كبير من الفيتامينات والمعادن ، بما في ذلك فيتامين ب 12 والبوتاسيوم والحديد والفوسفور والنحاس ، حيث تساعد هذه العناصر الغذائية الأساسية على أداء وصحة خلايا الدم والعظام والجهاز المناعي .

يحارب فقر الدم

يعد النحاس أحد المعادن الرئيسية الموجودة في الحبار ، ويمكنه منع ومكافحة فقر الدم ، وهو مرض فتاك ناجم عن نقص خلايا الدم اريد معرفة المزيد؟ اقرأ عن سبب كون المأكولات البحرية التي يتم صيدها في البرية خيارًا أفضل مقارنة بالمزارع التي يتم تربيتها .

يبقيك في الشكل

الحبار هو أحد المحار القليلة التي تحتوي بالفعل على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ، في الواقع لا يوجد في الحبار عظم ، سوف تحصل فقط على 0.87 كربوهيدرات، هذا مفيد لنظامك الغذائي لأن الكربوهيدرات هي مادة يمكن أن يحولها جسمك إلى جلوكوز ، هذا هو ما يجعلك تكتسب وزنا ،

حيث الكربوهيدرات عالية الغذاء تجعلك تسقط من الشكل ، لذلك بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في إتباع نظام غذائي ولكن خائفون لأن القائمة ستتألف فقط من الخضروات، لا تقلق لا يزال بإمكانك إضافة الحبار إلى نظامك الغذائي لأنه يحتوي على القليل من الكربوهيدرات.

انخفاض مستوى الكولسترول في الدم

ما هي الفوائد الصحية للأكل الحبار؟ على عكس أي من المأكولات البحرية الأخرى التي تزيد من مستوى الكولسترول في الدم ، يمكن للحبار أن يخفض مستوى الكولسترول عند تناوله، الحبار غير المطبوخ منخفض بشكل مدهش في دهونه وهو العامل الذي يمكن أن يزيد من مستوى الكولسترول ، ثبت علميا أنه في 100 غرام من الحبار هناك عدد قليل من السعرات الحرارية التي هي 1.4 غرام.

يجعلك أكثر إنتاجية

حبر الحبار هو مصدر الدوبامين الذي يمكن أن يسهم في صحتك العقلية ، إن جزءًا من عقلك يجعلك مركزًا وسعيدًا ولديك ذاكرة رائعة ، تدعمه مادة كيميائية تسمى الدوبامين، أكل الحبارسيزيد فعلاً من إمداد الدوبامين في عقلك مما يجعلك أكثر يقظة ويجعلك تمتلك طاقة أكثر للقيام بعملك ، إذا كنت ترغب في إنجاز المهمة فتناول الحبار .

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استقرار نسبة السكر في الدم

مرض السكري هو مرض فظيع يمكن أن يسبب لك خفض الكثير من الطعام الذي لديه إمكانية لتفاقم مستوى السكر في الدم ، لحسن الحظ مع الحبار لا يوجد سكر على الإطلاق ويمكن أن يساعدك أيضًا على تقليل خطر الإصابة بمرض السكري، مادة الحبار التي تسببت في ذلك هي فيتامين ب 3 هناك 2.17 مللي غرام من فيتامين ب 3 في كل 100 غرام من الحبار ، وهو ما يساهم بنسبة 11% في دخلك اليومي الموصى به من فيتامين ب 3 .

تقليل فرصة الصداع النصفي

أصبح الصداع النصفي أكثر شيوعًا هذه الأيام ، خاصةً في الحياة العصرية التي تزداد حرارتها يوميًا ، من الصعب التنبؤ بالصداع النصفي والوقاية منه ، لكن تناول الحبار يمكن أن يساعد بالفعل ، يمكن تقليل وقت وتكرار الصداع النصفي بفيتامين ب2 ، الحبار غني بفيتامين ب 2 عن طريق تناولها يمكنك منع الصداع النصفي واكتساب المزيد من الطاقة.

يساعد على محاربة فقر الدم

الدم هو واحد من أغلبية الجسم وأحيانا نحتاج إلى شيء للحفاظ على تدفقه من خلال تناول الحبار ، فإنك تحافظ على هذا العمل المعقد لأنه يحتوي على النحاس ، في الواقع يحتوي على 90% من النحاس، حيث يحتاج الدم إلى عمله بشكل صحيح نظرًا لأن النحاس معدن بسيط ، فإنك بتناوله تجعل جسمك يؤدي وظيفة أكبر في إنتاج خلايا الدم الحمراء التي تسهم في خلاياك العصبية بشكل عام ونظام المناعة، لذلك تقليل فرصة فقر الدم الذي يصنفه الأطباء الآن على أنه مرض فتاك.

الحفاظ على صحة العظام والأسنان

الحبار يحتوي على كمية وفيرة من الفوسفور ، الفوسفور مادة تحفز الكالسيوم وهو عامل معروف لبناء الأسنان والعظام ، بهذه الطريقة سيكون لديك ابتسامة أبدية وعظام قوية.

غني بالبروتين

مثل أي نوع آخر من المأكولات البحرية، يعد الحبار مصدرًا رائعًا للبحث عن البروتين، في الواقع يمكن أن تسهم في توصية 64% من البروتين يوميا ، البروتين هو جزء من المواد الهامة التي نحتاج إلى تناولها يوميًا لأنها تشكل معظم الجسم، تتكون أظافرنا وشعرنا من البروتين ويمكن أن يعزز أيضًا إنتاج الهرمونات والإنزيمات والمواد الكيميائية الأخرى المهمة للجسم، في الواقع نحن بحاجة إليها كثيرًا لأنها تقوم بمعظم أعمال البناء في أجسامنا من أجلنا إنها لبنة بناء عضلاتنا وعظامنا ودمنا وحتى جلدنا.

يجعل صحتنا تستمر لفترة أطول

يساعد الحبار في بناء نظام المناعة لدينا الذي يساعدنا في النهاية في الحفاظ على صحتنا لفترة أطول من الزمن الوكيل المسئول عن ذلك هو الزنك ، إذا كنت تعاني من نقص الزنك فستكون أكثر عرضة للهجوم من الأمراض التي يمكن أن تلحق الضرر بصحتك إلى حد كبير.

انخفاض فرصة السكتة الدماغية وأمراض القلب

قلبك هو واحد من أهم أجزاء جسمك ، من خلال استهلاك الحبار فإنك تستهلك البوتاسيوم الذي يصاحبه ، البوتاسيوم يساعد على دقات قلبك بشكل طبيعي، يأتي الحبار أيضًا بعامل آخر يتمتع بصحة القلب وهو فيتامين E يساعد فيتامين E في الإصابة بأمراض القلب لأنه يقوي حماية الخلايا ويجعلها أقل عرضة للتلف.

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