وفاة 129 طفلا بالتهاب الدماغ الحاد في الهند

توفي 129 طفلا على الأقل بمرض التهاب الدماغ الحاد في الهند، بعد تفشي الوباء ببلدة مظفربور بولاية بيهار في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال شيليش براساد سينج، كبير مسؤولي الولاية بقطاع الصحة في مظفربور: "تلقيت أحدث أرقامي بعد الظهر، وطبقا لأحدث تقرير لدي 129 طفلا توفوا حتى الآن".

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وكان عدد الوفيات بالمرض، وهو حمى تهاجم الجهاز العصبي المركزي، بلغ 97 حالة الإثنين.

ويواجه المسؤولون الطبيون والحكوميون انتقادات متصاعدة لفشلهم في احتواء الأزمة في البلدة، التي يقترب عدد سكانها من 350 ألف نسمة.

ويتسبب في المرض، الذي يعرف بـ"الحمى الدماغية"، عدد من الفيروسات، ومن بين أعراضه ارتفاع درجة الحرارة والقيء.

وفي بعض الحالات تكون الأعراض نوبات وشلل وإغماء، والأطفال وكبار السن أكثر غرضة للإصابة به.