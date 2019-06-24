- 1/2
- 2/2
رويترزالإثنين 2019/6/24 10:55 صباحا بتوقيت أبوظبي
ارتفاع عدد الأطفال المتوفين بمرض الحمى الدماغية - أرشيفية
توفي 129 طفلا على الأقل بمرض التهاب الدماغ الحاد في الهند، بعد تفشي الوباء ببلدة مظفربور بولاية بيهار في وقت سابق من الشهر الجاري.
وقال شيليش براساد سينج، كبير مسؤولي الولاية بقطاع الصحة في مظفربور: "تلقيت أحدث أرقامي بعد الظهر، وطبقا لأحدث تقرير لدي 129 طفلا توفوا حتى الآن".
وكان عدد الوفيات بالمرض، وهو حمى تهاجم الجهاز العصبي المركزي، بلغ 97 حالة الإثنين.
ويواجه المسؤولون الطبيون والحكوميون انتقادات متصاعدة لفشلهم في احتواء الأزمة في البلدة، التي يقترب عدد سكانها من 350 ألف نسمة.
ويتسبب في المرض، الذي يعرف بـ"الحمى الدماغية"، عدد من الفيروسات، ومن بين أعراضه ارتفاع درجة الحرارة والقيء.
وفي بعض الحالات تكون الأعراض نوبات وشلل وإغماء، والأطفال وكبار السن أكثر غرضة للإصابة به.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة 129 طفلا بالتهاب الدماغ الحاد في الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.