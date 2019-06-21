فوائد بذور الكتان وأبرزها لـ السكري والسرطان والكولسترول

فوائد بذور الكتان لا حصر لها. فهذه البذور الصغيرة تحتوي على العديد من الفوائد الصحية، وهي غنية بالألياف والبروتينات، وتوفر العديد من العناصر المعدنية والغذائية للجسم.

بذور الكتان: منجم من الفوائد

بذور الكتان جيدة لسكر الدم وللقلب. وعلاوة على ذلك، فإنّ طعمها لذيذ مثل الجوز! في ما يلي الأسباب التي تدفعكِ إلى دمجها في نظامكِ الغذائي.

بذور الكتان غنية بالبروتينات وهي أيضًا مصدر جيّد للمغنيسيوم. ولنتذكر أنَّ المغنيسيوم يلعب دورًا مهمًّا في السيطرة على غلوكوز الدم، وذلك بتسهيل استخدام الأنسولين من قبل الخلايا. وقد أثبتت الدراسات على نطاق واسع، أنّ مخاطر الإصابة بالنوع الثاني من سكر الدم، تصبح عالية جدًّا عندما يكون مدخول المغنيسيوم إلى الجسم منخفضًا. وكذلك الأمر إذا كنتِ فعلاً تعانين مرض السكري، فإنّ بمقدور المغنيسيوم أن يساعدكِ.

فإذا كان استهلاك الشخص من السمك منخفضًا، فإنّ أكل بذور الكتان سيفي بالغرض: فهي غنية بحمض ألفا-لينولينيك (ALA) الذي يستخدمه الجسم لبناء الأحماض الدهنية الأوميغا3، التي توجد عادةً في الأسماك. ومثل الأسماك تمامًا فإنَّ بذور الكتان تحافظ على صحة القلب بتخفيض مستوى الكولسترول، وتنظيم دقات القلب، ومنع تشكّل الجلطات الدموية. ويحمي بذر الكتان كذلك أجسامنا ضد الالتهابات التي ترتبط بالعديد من المشاكل ذات العلاقة بالتقدم في السن، وخصوصًا مقاومة الأنسولين والسكري.

وتحتوي بذور الكتان على مجموعة كبيرة متنوعة من العناصر التي يمكنها أن تلعب دورًا مهمًّا في النظام الغذائي. فهي مصدر جيّد للألياف القابلة للذوبان، والتي تساهم في تقليل مستوى الكولسترول السيّىء LDL في الدم، وتخفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

ويشير عدد من الدراسات إلى أنّ بذور الكتان قد تساعد على منع الإصابة بأنواع معينة من مرض السرطان. فهي تحتوي على مركبات الليغنان التي تتحول إلى عناصر تشبه الأستروجينات ولكن بنشاط أقل. وباحتلالها مستقبلات الاستروجين فإنها تقلل تأثير الاستروجينات الحقيقية الأقوى بكثير. ولذلك يدرس العلماء الدور الذي يمكن أن تلعبه بذور الكتان في منع الإصابة بأنواع السرطان التي تعتمد على الهرمونات مثل سرطان الثدي وسرطان القولون.

وكشفت دراسات أخرى أُجريت على الحيوانات، أنَّ بذور الكتان يمكنها أن تقلّل من حجم الأورام، وأن تغيّر أو تعدّل من حدوثها. ولكنّ الدراسات بهذا الصدد على بني البشر محدودة، غير أنّ هناك دراسة واحدة أشارت إلى أنَّ نموّ الأورام لدى المرضى الذين يعانون سرطان الثدي، قد تباطأ بعد تناولهم بشكل يومي المافن، الذي يحتوي على 25 غرامًا من بذور الكتان المطحونة. ورغم ذلك هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث العلمية لكي نفهم بشكل أفضل فوائد بذور الكتان، لحماية أجسامنا ضد مرض السرطان.

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بذور الكتان، من الأطعمة الخالية من الغلوتين

لا تحتوي بذور الكتان على الغلوتين وغير مكلفة، وطعمها لذيذ يشبه طعم الجوز. وتوصي دراسات عديدة بتناول ملعقة إلى ملعقتين كبيرتين من بذور الكتان المطحونة في اليوم.

فوائد أخرى لبذور الكتان على الصحة

مثل السمك تمامًا توفر بذور الكتان حماية خاصة ضد مرض الزهايمر والاكتئاب. وأخيرًا، إذا كنتِ تعانين الإمساك، فما عليكِ سوى أكل حفنة من بذور الكتان لأنها مسهّل طبيعي.

زيت بذور الكتان وفوائده الصحية

مثل البذور، فإنَّ زيت الكتان له فوائد صحية عديدة، فهو يوفر الأوميغا 3 ولكن من دون ألياف أو مركبات الليغنان. وإذا كنتِ قلقة بشأن صحة قلبكِ، يمكنكِ إضافة زيت بذور الكتان أو زيت السمك إلى نظامكِ الغذائي بهدف الحصول على الدهون الجيدة التي تحتاجها. ومع ذلك عندما يعمل بذر الكتان على تقليل كثافة الدم، عليكِ استشارة الطبيب وخصوصًا إذا كنتِ تأخذين الأسبرين أو مضادًّا لتخثّر الدم. والجرعات التي تحتاجينها من بذور الكتان هي ملعقة كبيرة أو ملعقة صغيرة في الحساء مرة أو مرتين في اليوم.

ينبغي الاحتفاظ بزيت بذر الكتان في الثلاجة لأنه يفسد بسرعة. ويمكن استخدامه في تتبيلة السلطة.

تحذير: يجب عدم الخلط بين زيت بذور الكتان وهو المنتج الغذائي، وبين زيت الكتان الذي يباع في متاجر العدة وأدوات البناء، والذي يجب عدم أكله إطلاقًا.

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