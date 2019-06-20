بيل يتعرض لإصابة بسبب هوايته المفضلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن تعرض الويلزي جاريث بيل، جناح ريال مدريد الإسباني، للإصابة أثناء ممارسة لعبة الجولف، إحدى هواياته المفضلة.

وقال برنامج "تشيرينجيتو" الإسباني إن بيل أفرط في ممارسة لعبة الجولف مؤخرا، حتى تعرض لإصابة في إحدى فقرات الظهر.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب الويلزي أخبر إدارة ريال مدريد بتفاصيل إصابته.

Advertisements

يذكر أن بيل (29 عاما) لا يعيش أفضل أيامه حاليا في ريال مدريد، في ظل تردد أنباء عن خروجه من حسابات المدرب زين الدين زيدان، واقترابه من الرحيل عن قلعة "سانتياجو برنابيو"، رغم تمسك اللاعب بالاستمرار مع "الميرينجي".

وكانت عدة تقارير أشارت مؤخرا إلى مانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزيين وبايرن ميونيخ الألماني كوجهات محتملة لجاريث بيل، حال رحيله عن ريال مدريد.

وشارك النجم الويلزي في 42 مباراة مع الفريق المدريدي بمختلف المسابقات الموسم المنصرم، سجل خلالها 14 هدفا وصنع 6 أهداف.