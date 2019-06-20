تعرفي على أهمية فوائد زيت الخروع للوجه

زيت الخروع هو زيت نباتي يستخدم لمجموعة متنوعة من الأغراض التجميلية والطبية ، يقال انه يوفر العديد من الفوائد الصحية والتي تتعلق بالشعر والجلد، عادة ما يؤخذ بعض الأشخاص زيت الخروع كمسهل لكن زيت الخروع له فوائد محتملة للوجه تعرفي على فوائد زيت الخروع للوجه من خلال السطور القادمة .

زيت الخروع هو سائل شفاف ذو لون أصفر أنه عنصر نشط في مجموعة واسعة من الأدوات المنزلية ، كما أنه يستخدم لأغراض عدة وأبرزها مشاكل الجهاز الهضمي والالتهابات الجلدية الأوساخ العالقة بالبشرة .

أولا : فوائد زيت الخروع للوجه

يحتوي هذا الزيت الفريد على لون أصفر باهت ويحتوي على فيتامين (ه) والمعادن الأساسية و المغذيات الرئيسية التي تمنحها قائمة طويلة من الفوائد الصحية هي الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة التي تسمى حمض الريسينوليك ، ويقال أن زيت الخروع يوفر الفوائد التالية للوجه والبشرة ومنها :

حب الشباب :

عندما يتعلق الأمر بالتخلص من البثور وتنظيف بشرتك ، فإن أهم شيء يجب مراعاته عند تطبيق أي منتج موضعيا هو ما إذا كان سيسد المسام أم لا، يتمتع زيت الخروع بتصنيف كوميدوجيني 1 ، مما يعني أنه من غير المحتمل أن يسد مسامك أكثر من الزيوت الأخرى ، مثل زيت جوز الهند ، ويجب ألا يسبب أو يندلع ، ويمكنك أيضًا استخدامه للتطهير بالزيت ،هناك طريقة لتنظيف البشرة شائعة الاستخدام لفك المسام والتخلص من الأوساخ أو البكتيريا المسببة لحب الشباب ، زيت الخروع له خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات تجعلها مفيدة في الحد من حب الشباب ، يمكن أن يحول حمض الريكينوليك عن نمو البكتيريا التي تسبب حب الشباب .

زيت الخروع ملمس غني بالأحماض الدهنية الأخرى وهذا يمكن أن يعزز نعومة عند تطبيقها على الوجه .

الأحماض الدهنية الموجودة في زيت الخروع يمكن أن تعزز نمو أنسجة البشرة السليمة مما يجعلها مفيدة في استعادة لون البشرة غير المتكافئ .

البشرة الحساسة :

يحتوي زيت الخروع على درجة منخفضة من الكوميدوغينيك هذا يعني أنه غير المرجح أن تسد المسام في الجلد وتقلل من خطر ظهور الرؤوس السوداء مما يجعلها مناسبة للاستخدام على البشرة الحساسة .

غير مكلف :

منتجات العناية بالبشرة يمكن أن تكون باهظة الثمن لذا يعتبر زيت الخروع من الزيوت المنخفضة الثمن نسبيا ويشترك زيت الخروع في العديد من الخصائص المماثلة مثل تعزيز بشرة صحية أو رطوبة في الجلد .

تكثيف الحواجب :

ابدأ باستخدام زيت الخروع لتكثيف الحواجب وذلك من خلال غمس قطعة قطن صغيرة وتمريرها على الحاجب قبل النوم مباشرة مع مراعاة البعد عن منطقة العينين ، حيث يؤدي إلي نمو شعر الحواجب ويجعله كثيفا ولامعا .

الرموش الطويلة :

البعض يعاني من بعض المشاكل في الرموش أي الرغبة في تكثيف الرموش ، يتم ذلك عن طريق استخدام زيت الخروع حيث يمكنك استخدام قطعة قطن صغيرة بها زيت الخروع وتمسح الرموش بها قبل النوم .

زيت الخروع اليوم ، هو واحد من المكونات الأكثر شيوعًا الموجودة في مزيل المكياج ومستحضرات التجميل ، حيث تشير الأبحاث الجديدة أيضًا إلى أنها يمكن أن تساعد في تقليص الأورام السرطانية ، ويمكن تناول الزيت أو تطبيقه موضعياً على بشرتك وشعرك.

يقلل من الالتهابات و اللدغات :

يمكن استخدام زيت الخروع للمساعدة في تهدئة البشرة المتهيجة وتخفيف حكة لدغ الحشرات ولسعات النحل ، يمكنك وضع الزيت على لسعة حشرة أو لدغة من تلقاء نفسها ، أو مزجه بالزيوت الأساسية التي تزيد من تهدئة البشرة ، مثل زيت شجرة الشاي أو اللافندر.

بلسم لحروق الشمس :

زيت الخروع هو مضاد طبيعي للالتهابات ، ولهذا فهو مفيد في تقليل التورم والاحمرار الناجم عن حروق الشمس وأي حرق آخر، حيث يمكنك وضع الزيت على حروق الشمس بعد التعرض للشمس للمساعدة في تهدئة الاحمرار والتهيج .

كيفية استعماله لعلاج التشققات الشفاه :

لا يعمل زيت الخروع فقط على تهدئة البشرة الجافة ، ولكنه أيضًا مكيّف طبيعي للشفاه الجافة ، تحتوي العديد من المنتجات التي يتم شراؤها من المتجر على زيت الخروع كعنصر أساسي ، ويمكنك صنع بلسم الشفاه الخالي من المواد الكيميائية في المنزل باستخدام زيت الخروع العادي أو مزجه مع الزيوت الأساسية المأمونة للبشرة والشمع ، على الرغم من أنك قد لا ترغب في الحصول على زيت الخروع في أي مكان بالقرب من فمك ، إلا أنه يتساءل عن الشفاه الجافة والمتشققة ، في حالة عدم معرفتك بالفعل ، تتم إضافة زيت الخروع في الواقع إلى العديد من علاجات الشفاه التي تقوم بشرائها دون وصفة طبية حيث يمكنك ببساطة فرك بعض الشيء على شفتيك وسيساعد ذلك على التئام الشقوق ومنع حدوث مزيد من التشققات.

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كيفية استعماله للتخلص من الهالات

يعمل زيت الخروع بشكل كبير لإزالة التعب من حول عينيك ، حيث أنه يعمل مثل الكثير من الزيوت الطبيعية ولكن من دون الفوضى ، قبل أن تذهب إلى الفراش ليلًا ، افرك قليلاً حول عينيك وحتى على رموشك ، يجب الحرص على عدم الحصول عليها في عينيك ، سوف تنقع خلال الليل وستجعلك تشعر وتشعر بمزيد من الانتعاش في الصباح.

كيفية استعماله لمحاربة علامات تقدم السن

يمكنك تطبيق زيت الخروع مباشرة على بشرتك إذا كنت تريد توهج أكثر شبابا ، كثير من الناس لا يعرفون أن هذا الزيت مفيد للتخلص من التجاعيد وممنوع للحوامل ، يمكن أن يساعد زيت الخروع الذي يفرك في الجلد على تحسين المرونة ومنع علامات التمدد الناتجة عن الحمل.

كيفية استعماله لعلاج الدمامل والحبوب

يعمل زيت الخروع بشكل كبير كعلاج لحب الشباب الكيسي العميق مثل الخراج والحبوب كبيرة الحجم حيث يساعد على تقليل تلك الحبوب والالتهابات الناتجة عن حب الشباب ويقتل البكتيريا التي تساعد على إزالة حب الشباب ، إنه يعمل بسرعة كبيرة ، لذا ضعه قبل الذهاب للنوم وستلاحظ تحسنًا كبيرًا عندما تستيقظ في الصباح.

كيفية استعماله لإزالة الثآليل القبيحة

يمكن استخدام زيت الخروع لإزالة الثآليل القبيحة وعلامات الجلد ، كل ما عليك فقط تطبيق الزيت على البثرة أو علامة الجلد كل يوم لبضعة أسابيع ويجب أن تبدأ في رؤية هذه العلامة تختفي ، لاحظ أن هذا لن يعمل على الشامات الموجودة على الجلد ، لذا تأكد من أنك تعرف ما تحاول إزالته قبل البدء في استخدامه .

كيفية استعماله لتسكين الالم الجروح

يمكنك تخفيف الألم من الخدوش والجروح الأخرى التي تصيب الوجه وذلك باستخدام زيت الخروع أيضًا ، ليس عليك المزج مع أي شيء، ما عليك سوى إضافة بضع قطرات إلى خدوشك وسوف تبدأ الخصائص الصحية للزيوت في شفاؤها بسرعة أكبر بكثير من عدم إضافة أي شيء كما أنه يعمل بشكل رائع في علاج السعفة وغيرها من الأمراض الفطرية.

ثانيا : الآثار الجانبية المتعلقة بزيت الخروع

يمكن أن يكون لزيت الخروع مجموعة من الآثار الجانبية بجانب الخصائص المفيدة له :

يمكن أن يسبب طفح جلدي في حالة إصابة الجلد بالحساسية .

التورم .

تهيج الجلد وتطور الطفح الجلدي هما أكثر الآثار الجانبية شيوعا .

كل هذه الآثار في حالة الإكثار في الاستخدام أي يمكنك استخدامه بحكمة

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