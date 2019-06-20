إنفوجراف.. أعراض السكري من النوع الثاني

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد مرض السكري من النوع الثاني حالة مزمنة تؤثر على طريقة استقبال الجسم للسكر "الجلوكوز"، وتميزه أعراض وأسباب تختلف عن النوع الأول من السكري.
ويُعَد نمط الحياة من أبرز الأسباب التي تؤدي للإصابة بالسكري من النوع الثاني، فضلا عن الأسباب الوراثية، بينما يعد فقدان الوزن دون أسباب ظاهرية وكثرة التبول والشعور بالإرهاق من أهم أعراض هذا المرض.
الإنفوجراف التالي يوضح أبرز المعلومات عن مرض السكري من النوع الثاني.
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