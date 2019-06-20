تحديات صحية تواجه النساء في منتصف العمر

وصفت دراسة حديثة أجريت في سنغافورة النساء في منتصف العمر بأنهن في وضع صعب جدا لأنهن محاصرات بين الأطفال والآباء المسنين والأزواج والتزامات العمل.

وأوضحت الدراسة التي نشرت في دورية (انقطاع الطمث) أن النساء في منتصف العمر اللاتي يعانين من تحديات صحية أبرزها ضعف اللياقة وربما يكن أكثر عرضة للاكتئاب والقلق.

وذكرت أن ضعف قبضة اليد والحاجة إلى وقت طويل للنهوض من المقعد ارتبطا بزيادة أعراض الاكتئاب أو القلق.

وقال قائد فريق البحث يو ليونج يونج من جامعة سنغافورة: "النساء يضحين بأنفسهن من أجل مطالب الأسرة والعمل وأحيانا يهملن احتياجاتهن الخاصة، ويحدث القلق والاكتئاب دون أن يدركن".

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ودرس يونج وزملاؤه حالة أكثر من 1110 امرأة تتراوح أعمارهن بين 45 و69 عاما يترددن بصورة روتينية على عيادة أمراض النساء في مستشفى الجامعة الوطنية في سنغافورة، وخلال ترددهن على المستشفى قام الباحثون بقياس الأداء البدني للجزء العلوي من الجسم وكذلك الجزء السفلي من الجسم.

وقال يونج: "تظهر الدراسة ارتباطا مثيرا للاهتمام بين العقل والجسم، ما يشير إلى أن القوة البدنية ترتبط ارتباطا وثيقا بالصحة العقلية".

وأضاف أن الدراسات المستقبلية يجب أن تحدد ما إذا كانت تمارين تقوية الجسم التي تحسن الأداء البدني يمكن أن تساعد في تقليل أعراض الاكتئاب والقلق.

واستخدم فريق البحث استبيانات دولية لتقييم ما إذا كانت النساء قد عانين من الأعراض المرتبطة بالقلق والاكتئاب خلال الأسبوع السابق بما في ذلك الشعور بالحزن والقلق الذي لا يمكن السيطرة عليه وفقدان الاهتمام بأي شيء والإرهاق ومشاكل النوم وضعف الشهية.

وبشكل عام عانت 180 امرأة أو نحو 16% من أعراض الاكتئاب أو القلق، وزاد احتمال الشكوى من هذه الأعراض بين النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 45 و54 عاما، ولم ترتبط الأعراض بحالة انقطاع الطمث أو الخصائص الاجتماعية أو متغيرات نمط الحياة مثل التدخين أو تناول الكحوليات.