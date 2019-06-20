مرض المناعة الذاتية القاتل.. ابحث عن بكتيريا الأمعاء الشائعة

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حازم بدرالخميس 2019/6/20 01:59 صباحا بتوقيت أبوظبي
صورة لبكتيريا الأمعاء الشائعة - أرشيفية
حدد باحثون من جامعة ييل الأمريكية مسؤولية "بكتيريا شائعة" موجودة في الأمعاء البشرية عن مهاجمة جهاز المناعة للخلايا السليمة بالجسم.
وركز فريق البحث في الدراسة التي نشرتها دورية Cell Host & Microbe، الثلاثاء، على خلايا مرضى يعانون من متلازمة "الفوسفوليبيد"، وهو اضطراب في الجهاز المناعي يزيد من خطر جلطات الدم، ويمكن أن تؤدي هذه الحالة المزمنة إلى حدوث جلطات في الرئة وسكتات دماغية ونوبات قلبية، وفي النساء الحوامل يمكن أن تؤدي إلى حالات الإجهاض أو الولادة المبكرة.
وباستخدام الخلايا المناعية والأجسام المضادة للمريض، وكذلك النماذج الحيوانية للمرض، أجرى الباحثون عدة تجارب لاستكشاف هذا المرض، حيث وجدوا أن بكتيريا الأمعاء الشائعة، Roseburia intestinalis، يمكن أن تسببه لدى الأفراد الذين لديهم استعداد وراثي.
وفي هؤلاء المرضى الذين لديهم استعداد وراثي، تتفاعل خلايا T و B في جهاز المناعة مع بروتين دم متورط في التخثر، وكذلك بعض الأحماض الأمينية الموجودة في البكتيريا، وبمرور الوقت تؤدي هذه الاستجابة المستمرة "التفاعلية" إلى تلف الأنسجة والأمراض المزمنة.
ويقول الدكتور مارتن كريجل الباحث البارز من جامعة ييل في تقرير نشره موقع الجامعة بالتزامن مع نشر الدراسة: "تفيدنا هذه النتائج في الوصول لأدوية تستهدف بكتيريا الأمعاء، بدلاً من الجهاز المناعي".
ويضيف: "هذا البحث الأول الذي يظهر تفاعلا لبكتيريا الأمعاء لدى البشر المصابين بمتلازمة (الفوسفوليبيد)، وهو اكتشاف قد يؤثر على فهم وعلاج أمراض المناعة الذاتية الأخرى".
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