الفيروسات الكبدية على مُمارسة الجنس بين الزوجين

يعد الكبد من أهمّ الأعضاء الموجودة في جسم الإنسان وهو يقع في منطقة البطن تحت الضّلع الأيمن، ويؤدى العديد من الوظائف الحرجة التي تؤثر على عملية التمثيل الغذائي في جميع أنحاء الجسم، ولذلك فإنّ أيّ خلل يصيب الكبد يؤثّر على صحّة الجسم، فقد يؤدّي في بعض الحالات المتقدّمة إلى الوفاة.

ويأتي التهاب الكبد الوبائيّ الذي عادة ما تسببه عدوى فيروسية كأهمّ الأمراض التي تخلّ بعمل الكبد لكن هل تؤثر الفيروسات الكبدية بالإضافة إلى الإصابة بالأمراض على مُمارسة الجنس وكيف تنتقل هذا ما سنعرفه في ما يلي.

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في البداية تنقسم الفيروسات الكبدية إلى ثلاثة أنواع هي:

التهاب الكبد الوبائيّ A

وهو ليس بالخطير ويمكن علاجه بكلّ سهولة، وهو ينتقل عن طريق تناول أي شيء ملطخ بفضلات تحتوي على الفيروس علما بأن هذا النوع لا ينتقل بالممارسة الجنسية أو القبلات.

التهاب الكبد الوبائيّ B

وهو أكثر خطورةً من النّوع A ولكن يمكن التّعايش معه وعلاجه وهو عادة ما يتواجد تقريباً في الدم والمني والإفرازات المهبلية واللعاب وهو ينتقل من خلال الجنس بصورة رهيبة وخاصة الجنس الفمي والجنس الشرجي ولكنه لا ينتقل في الملامسات اليومية العادية كالسلام بالأيدي أو الأحضان أو حتى اللمس المُقرب والتقبيل الخفيف على الفم .

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التهاب الكبد الوبائيّ C

وهو من أخطر الأنواع، وصعب العلاج، ويبقى في الجسم بصورة كامنة لمدّة عشر إلى خمس عشرة سنة وقد يؤدّي في الحالات المتقدّمة إلى الوفاة، وعادة ما ينتقل عن طريق التعامل بشكل مباشر مع دماء شخص مُصاب عن طريق التعامل مع جروح أو قطوع في الجهاز التناسلي أو التعامل مع دم الدورة الشهرية بشكل مُباشر، وقد ظهرت إصابات هذا النوع بشكل أكبر في الأشخاص ذوي العلاقات المتعددة، وأصحاب التاريخ المرضي للأمراض الجنسية، وممارسي الجنس مع العاملات بالجنس التجاري .

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الرجال والنساء متساوون في الإصابة ونشر العدوى بالتهابات الكبد

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وعلى رغم أن الرجال والنساء متساوون في الإصابة ونشر العدوى بالتهابات الكبد الفيروسية بشكل عام ولكن وُجدت بعض الدراسات كشفت أن الإصابة بفيروس سي للرجال أعلى من النساء وأن نقل العدوى من رجل لامرأة أعلى أما بالنسبة للعلاقات المثلية فإن خطر الإصابة بالفيروسات الكبدية يزداد بنسبة تصل من 10 ل 15 مرة أكثر من العلاقات الغيرية.

وعموما فإن أي علاقة جنسية تحدث مع يتم وجود سحجات أو جروح قطعية أو ندبات أو إصابات بشكل عام تعتبر ممارسات خطيرة لسهولة اختلاط الدماء المصابة بالسليمة أثناء تلك العلاقة.

ويأتي الجنس الشرجي كأخطر معدلات الإصابة يليه الجنس المهبلي ثم الجنس الفموي وعامة ينصح الأطباء باستخدام كافة سُبل الحماية في حالة الشك أو اليقين بإصابة أحد الشريكين بالفيروسات الكبدية من استخدام الكاندومز الرجالي والنسائي مع عدم التعرض لأي تركيبات في الأسنان أو الفك وارتداء حافظ الأصابع البلاستيكي في حالة وجود جروح أثناء الممارسة مما يقلل انتقال الفيروسات من شخص مُصاب لشخص سليم، فضلا عن ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية من حماية وتوعية صحية وتناول أمصال الفيروسات.

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