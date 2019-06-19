خبراء ينصحون النساء بضرورة اختيار الغذاء الصحي بعناية شديدة

وضع الخبراء "قائمة سوداء" بالمنتجات الأكثر ضررًا وخطورة على النساء، حيث أعلنوا أنه يجب على "الجنس" الضعيف اختيار الغذاء الصحي بعناية شديدة.

وذكر الخبراء، أنه يجب على النساء الابتعاد عن المنتجات التي يتم قليها بالزيت، وذلك لأنها تضر عمل الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى أنها تزيد من خطر الإصابة بالطفح الجلدي والسلوليت "تغير بتضاريس الجلد".

وتضم "القائمة السوداء" المعكرونة والخبز الأبيض، وأضافوا أن الاستخدام المتكرر للدقيق يؤدي إلى مشاكل في نظام القلب والأوعية الدموية.

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كما نصح الخبراء بعدم استهلاك السمن النباتي بكميات كبيرة، كونه يقلل من الكوليسترول "الجيد".

وضمت القائمة أيضا الأرز الأبيض "يحتوي على كمية كبيرة من النشاء"، بالإضافة إلى السكر الذي يؤثر بشكل كبير على الجهاز المناعي عند النساء.

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