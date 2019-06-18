فيتنام تعدم 2.5 مليون خنزير لاحتواء تفشي "الحمى الأفريقية"

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رويترزالثلاثاء 2019/6/18 07:28 مساء بتوقيت أبوظبي
حمى الخنازير الأفريقية رُصد للمرة الأولى بفيتنام فبراير الماضي-أرشيفية
قال مسؤول بوزارة الزراعة الفيتنامية، الثلاثاء، إن فيتنام أعدمت أكثر من 2.5 مليون خنزير لاحتواء تفشي حمى الخنازير الأفريقية في ظل مخاطر من انتشارها في كل إقليم في البلاد.
وأوضح رئيس علم الأوبئة في قسم صحة الحيوان نيان فان لونج، إن المرض رُصد للمرة الأولى في فيتنام في فبراير/ شباط، وانتشر في مزارع بـ58 من أصل 63 إقليما بالبلاد.
وقال مسؤول ثان رفيع المستوى في الوزارة إنها مجرد "مسألة وقت" حتى ينتشر المرض في جميع الأقاليم.
وفي مارس/ آذار الماضي، نصحت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) فيتنام بإعلان حالة طوارئ وطنية جراء تفشي حمى الخنازير الأفريقية.
لكن لونج قال "لن نعلن التفشي حالة طوارئ وطنية، إذ إن الفيروس غير مضر للبشر والتفشي لا يمثل تهديدا للأمن الوطني".
وتمثل لحوم الخنازير ثلاثة أرباع إجمالي استهلاك اللحوم في فيتنام التي يبلغ عدد سكانها نحو 95 مليون نسمة.
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