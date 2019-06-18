سلامة 3 عقاقير تجريبية لعلاج إيبولا في أوغندا

التأكد من سلامة 3 عقاقير تجريبية لفيروس إيبولا في أوغندا - أرشيفية

قالت السلطات الأوغندية، الثلاثاء، إن العاملين في مجال الصحة تأكدوا من سلامة استخدام 3 عقاقير تجريبية لفيروس إيبولا في أوغندا، بعد أسبوع من انتشار المرض القاتل عبر الحدود من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت وزيرة الصحة الأوغندية جين روث أسينج على تويتر: "يسعدنا إبلاغكم بأننا حصلنا على موافقة من كل من المجلس الوطني الأوغندي للعلوم والتكنولوجيا والهيئة الوطنية للأدوية لجلب العلاج لمرضى إيبولا في البلاد".

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق جاسارفيتش في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "يجري العمل على الموافقة على عقار رابع".

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وأضافت أن العلاجات التجريبية الأربعة مستخدمة بالفعل في الكونغو.

يأتي ذلك فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن شخصين سافرا من الكونغو توفيا في أوغندا الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الصحة في الكونغو إن طفلا عمره ثلاث سنوات أعيد إلى الكونغو بعد اكتشاف إصابته بالمرض توفي هذا الأسبوع.

وأشارت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إلى أنه لم تسجل حتى الآن أي حالات مؤكدة لانتشار فيروس إيبولا بين الأفراد في أوغندا، وجميع المرضى المسجلين جاءوا من الكونغو.



وحصد المرض أرواح 1411 شخصا على الأقل في الكونغو منذ أغسطس/آب الماضي في أسوأ تفشٍّ مسجل للإيبولا.

