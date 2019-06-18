مفاجأة.. ارتداء أحذية متسخة داخل المنزل يحمي أطفالكِ من الربو!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في دراسة ربما تبدو مثيرة ومفاجئة لكثير من ربات البيوت، وجد باحثون من فنلندا أن ارتداء أحذية متسخة داخل المنزل ربما يوفر الحماية للأطفال الصغار من احتمالية الإصابة بداء الربو.
وقال الباحثون، بحسب النتائج التي توصلوا إليها، إن احتمالات إصابة الأطفال الصغار بالربو تقل بشكل كبير إذا كثرت البكتيريا الموجودة بالمنزل، وقد تبين لهم أن وجود بعض أنواع الكائنات الدقيقة، كالتي تعيش في التربة، بأعداد كبيرة في المنزل، تعزز مرونة الأطفال.
وتوصل الفريق البحثي الذي يعمل بالمعهد الوطني للصحة والرعاية في فنلندا، لتلك النتائج، بعد تحليلهم النطاق الخاص بالبكتيريا في 1400 منزل بكل من فنلندا وألمانيا، وتبين لهم أن الأطفال الذين يوجد لهم مزيد من الأشقاء تقل لديهم كذلك احتمالات الإصابة بداء الربو.
وأوضح الباحثون أن النتائج أظهرت لهم أن التعرض لأعداد كبيرة من الأنواع البكتيرية التي تنتمي عادة للهواء الطلق تجعل رئات الأطفال الصغار أكثر صحة.
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