خطة صينية للقضاء على السل خلال 3 سنوات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الحكومة الصينية النقاب عن خطة عمل لتعزيز الوقاية من السل ومكافحته، وسط جهود عالمية تُبذل للقضاء على الوباء.

وحددت الحكومة، في الخطة التي تمتد 3 سنوات من 2019 حتى 2022، مسؤوليات الوكالات بما فيها تلك المسؤولة عن العلاج الطبي والتعليم والتأمين الطبي والعلوم والتكنولوجيا، وشجعت الجهود المتضافرة من مختلف الأطراف في المجتمع.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن الخطة تستهدف المجموعات والمناطق الرئيسية، فضلا عن الحد من انتشار السل المقاوم للأدوية وتحسين قدرات مكافحة الأمراض والبحوث فيها.

ومن المقرر أن توقع اللجنة الوطنية للصحة اتفاقيات المسؤولية مع المناطق على مستوى المقاطعة، التي تتجاوز معدلات الإصابة فيها بالسل 55 لكل 100 ألف؛ للإشراف بشكل أفضل على تنفيذ إجراءات الوقاية والسيطرة.

وشهدت الصين انخفاضا في معدلات الإصابة بالسل خلال السنوات الأخيرة، فيما تهدف الآن إلى خفض معدل الإصابة والوفاة إلى أقل من 55 لكل 100 ألف و3 كل 100 ألف على التوالي بحلول 2022.