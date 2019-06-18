7 أعراض تنذِر بوجود أورام ليفية لدى النساء

لا تشكّل الأورام الليفية خطراً على النساء، فالإصابة بها شائعة جداً خصوصاً عند سن الخصوبة، إلا أن معظمن لا يشكو من أعراض الورم الليفي في الرحم، إذ يتم اكتشافه بالصدفة.

وتعدّ الأورام الليفية الرحمية نمواً غير سرطاني في الرحم، غالباً ما يظهر أثناء سنوات الإنجاب، ويسمى أيضاً الورم العضلي الأملس أو ورم العضلات الملساء.

وقالت الدكتورة ندى أحمد حامد، أخصائية النساء والتوليد في المنصورة: "لا تمثّل الأورام الليفية خطورةً لأنها لا ترتبط بزيادة احتمال الإصابة بسرطان الرحم، ولا تتطور أبداً إلى سرطان".

وتتراوح أحجام الأورام الليفية من حجم الشتلات غير القابلة للكشف بالعين المجرّدة إلى كتل ضخمة يمكن أن تشوّه الرحم وتوسّعه، كما يبلغ وزنها كيلوجرامات.



وحدّدت الدكتورة ندى 7 أعراض تنذر بالورم الليفي في الرحم:

1- الدورة الشهرية تأتي مصحوبة بألم شديد.

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2- يحدث نزيف يزيد من وقت الدورة الشهرية، أو نزيف خارج أوقات الدورة.

3- إحساس بثقل أسفل البطن.

4- ألم في منطقة أسفل البطن والظهر.

5- تسبّب أحياناً تأخّر الحمل أو الإجهاض، حسب مكان الأورام وعددها وحجمها.

6- احتمال وجود إمساك مصاحب لوجود الأورام الليفية.

7-تكرار التبوّل.

وأوضحت أخصائية النساء والتوليد أن النساء عرضة للإصابة بالأورام الليفية الرحمية في وقت ما من حياتهن، ناصحةً بإجراء الموجات الصوتية على الرحم ومراقبة أي أعراض من السابق ذكرها،

وأكدت ضرورة اتباع نظام حياة صحي مثل الحفاظ على وزن طبيعي وتناول الخضراوات والفواكه.