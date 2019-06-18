الإمارات وجهة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعد الإمارات وجهة لرواد الأعمال بالمنطقة بفضل البيئة الداعمة التي توفرها، وتحتل الإمارات المرتبة الأولى عربيا في استضافة الشركات الناشئة بعدد 3500 شركة، تشكل 35% من الشركات بالشرق الأوسط.

وتولي الإمارات المشاريع المبتكرة أهمية خاصة؛ إذ تمثل "منطقة 2071" التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل إحدى أهم حاضنات الأعمال في الإمارات والمنطقة، تهدف المنطقة لوضع نواة أساسية لرؤية المستقبل وتشكل منصة لدعم المشاريع المبتكرة في مختلف القطاعات.

وخلال الفترة الماضية احتضنت "منطقة 2071" التي يُشتق اسمها الرؤية المئوية للإمارات 20 شركة ناشئة بقيمة 42.4 مليون درهم. ووفقا لتقرير اقتصادية دبي، تزايد عدد الرخص التجارية في دبي إلى 9489 رخصة جديدة خلال الربع الأول من 2019 بنمو بنسبة 35% مقارنة مع الفترة نفسها من 2018.