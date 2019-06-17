فالنتينا تريشكوفا أول امرأة في العالم تصعد إلى الفضاء

حصلت فالنتينا تريشكوفا على لقب أول رائدة فضاء في العالم، ومازالت حتى الآن منفردة بشرف التحليق فى الفضاء الواسع منفردة، وعلى الصعيد الآخر كانت فالنتينا ناجحة فى حياتها العادية وتقلدت عدة مناصب وحصلت على العديد من التقديرات، وبهذا الموضوع نتناول جوانب من حياتها وأسرار رحلتها الفضائية.

ولدت فالنتينا بروسيا عام 1937 فى قرية بولشويا ماسلينيكوفا لأب مزارع توفى أثناء الحرب مع النازيين وأم تعمل ربة منزل، بعد إنهاء دراستها توجهت للعمل فى مصنع لإطارات السيارات لتتجه بعدها لدراسة الهندسة بأحد الأكاديميات الجوية، وتتخرج منها عام 1969كمهندسة فضاء.



ونالت بعدها فالنتينا دكتوراه فى الهندسة فى سبعينيات القرن الماضى بعد تحليقها خارج الأرض، وبعد عدة أشهر من إتمام الرحلة تزوجت فالنتينا من رائد فضاء زميل لها وهو أندريان نيكولاييف، ومن ثم انفصلت عنه وتزوجت من الطبيب يولى شابوشنيكوف.

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تقلدت فالنتينا العديد من المناصب والأوسمة فى الدولة السوفيتية، لتكون عضو بالاتحاد السوفيتى من عام 1955 إلى 1974 وبعدها عينت بالديوان الرئاسى حتى عام 1989 وعملت باللجنة المركزية للحزب الشيوعى حتى 1996 للتقاعد تماماً فى 1997.

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تم اختيار 5 نساء لاختبارهم وتدريبهم من أجل إرسالهم على متن مركبة فضائية، ولكن فشلت جميع النساء عدا فالنتينا التى حلقت عالياً فى الفضاء فى 16 يونيو 1963 على متن فوستوك 6، بعد يورى جاجارين "أول شخص يصعد للفضاء" بعامين، لتصبح وهى في الـ26 من عمرها أول سيدة تصل للفضاء ومازالت حتى الآن هى المرأة الوحيدة التى سافرت منفردة للفضاء الخارجى.



فاجأت فالنتينا عائلتها بالرحلة حيث علموا من الإذاعة عن انطلاق ابنتهم إلى رحلة استمرت لمدة 3 أيام دارت خلالها فالنتينا 48 مرة حول الأرض، وكشفت فالنتينا منذ عدة سنوات بعض الأسرار لأول مرة عن الرحلة، حيث ذكرت أنه باليوم الأول كان هناك خلل تقنى أدى إلى ابتعاد المركبة عن الأرض بدلاُ من الدوران حولها ولكن تم حل المشكلة، بالإضافة إلى أنها اشتكت من الخوذة الفضائية التى شكلت ضغط كبير جداً على رأسها وكتفها، واستخدمت فالنتينا مظلة للقفز من المركبة الفضائية للوصول إلى الأرض وتم اكتشاف موقعها بعد 5 ساعات من الهبوط.

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